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Posted 30 декабря, 07:25

Published 30 декабря, 07:25

Modified 30 декабря, 07:34

Updated 30 декабря, 07:34

Два человека погибли в массовом ДТП под Красноярском. Они скончались в скорой

Два человека погибли в массовом ДТП под Красноярском. Они скончались в скорой

30 декабря 2024, 07:25
Фото: t.me/gibdd124.
Стали известны подробности массовой аварии в Емельяновском районе. В ДТП пострадало четыре автомобиля.

Все произошло сегодня утром, 30 декабря, на трассе Красноярск — Ачинск в районе Козульки. Предварительно, 33-летний водитель «Тойоты Бельта» выехал на встречку, где столкнулся с «Камазом».

От удара грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Ниссан Патрол» и «Ниссан Блюберд».

Фото: t.me/gibdd124

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Ниссан Блюберд», а его водитель и водитель автомобиля «Тойоты Бельта» скончались в карете скорой помощи.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярский край#ГИБДД#Емельяновский район#Козулька#Погибшие
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