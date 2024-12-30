Два человека погибли в массовом ДТП под Красноярском. Они скончались в скорой

Posted 30 декабря, 07:25
Published 30 декабря, 07:25
Modified 30 декабря, 07:34
Updated 30 декабря, 07:34
Все произошло сегодня утром, 30 декабря, на трассе Красноярск — Ачинск в районе Козульки. Предварительно, 33-летний водитель «Тойоты Бельта» выехал на встречку, где столкнулся с «Камазом».
От удара грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Ниссан Патрол» и «Ниссан Блюберд».
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Ниссан Блюберд», а его водитель и водитель автомобиля «Тойоты Бельта» скончались в карете скорой помощи.