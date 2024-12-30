Из Красноярска с 28 января запустят прямые рейсы в Самару. Что по ценам?

Posted 30 декабря, 02:29
Published 30 декабря, 02:29
Modified 30 декабря, 02:29
Updated 30 декабря, 02:29
Авиарейсы будет выполнять компания «Россия». Полеты будут совершаться дважды в неделю: по вторникам и воскресеньям.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 7 500 рублей. Время в полете составит 4 часа 15 минут.
Сейчас из Красноярска в Самару можно улететь с пересадкой — рейсы выполняют авиакомпании «Победа», S7, Utair и Smartavia. Стоимость билетов начинается от 13 тысяч рублей в одну сторону.