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Posted 30 декабря, 02:29

Published 30 декабря, 02:29

Modified 30 декабря, 02:29

Updated 30 декабря, 02:29

Из Красноярска с 28 января запустят прямые рейсы в Самару. Что по ценам?

Из Красноярска с 28 января запустят прямые рейсы в Самару. Что по ценам?

30 декабря 2024, 02:29
Фото: 1MI.
«Аэрофлот» запускает программу субсидированных перевозок из Красноярска в Самару. Перелеты начинаются с 28 января.

Авиарейсы будет выполнять компания «Россия». Полеты будут совершаться дважды в неделю: по вторникам и воскресеньям.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 7 500 рублей. Время в полете составит 4 часа 15 минут.

Фото: aeroflot.ru

Сейчас из Красноярска в Самару можно улететь с пересадкой — рейсы выполняют авиакомпании «Победа», S7, Utair и Smartavia. Стоимость билетов начинается от 13 тысяч рублей в одну сторону.

  • До этого мы рассказывали о том, что с 16 января завершается полетная программа из Красноярска на Шри-Ланку.
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