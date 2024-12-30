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Posted 30 декабря, 03:47

Published 30 декабря, 03:47

Modified 30 декабря, 03:53

Updated 30 декабря, 03:53

Аномальное тепло и мокрый снег придут в Красноярск в первую неделю каникул

Какая погода будет в Красноярске в первую неделю новогодних каникул? Вот прогноз

30 декабря 2024, 03:47
Фото: prmira.ru.

Аномальное тепло и мокрый снег придут в Красноярск в первую неделю каникул

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в первую неделю январских каникул.

По данным gismeteo, во вторник, 31 декабря, ночью будет -8 градусов, днем около -6. В ночь на 1 января в Красноярске столбик термометра опустится до -14. В дневные часы ожидается около -7.

В четверг, 2 декабря, в ночные часы в городе похолодает до -17, однако уже днем будет не больше -7.

В пятницу, 3 декабря, ночью прогнозируется -9 градусов, днем до -5 и небольшой снег.

Фото: gismeteo.ru

Предварительно, в субботу и воскресенье в Красноярске в дневные часы будет около 0, ночью температура воздуха составит не больше -4.

Кроме того, в выходные в городе прогнозируется мокрый снег.

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