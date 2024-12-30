Какая погода будет в Красноярске в первую неделю новогодних каникул? Вот прогноз

Posted 30 декабря, 03:47
Published 30 декабря, 03:47
Modified 30 декабря, 03:53
Updated 30 декабря, 03:53
По данным gismeteo, во вторник, 31 декабря, ночью будет -8 градусов, днем около -6. В ночь на 1 января в Красноярске столбик термометра опустится до -14. В дневные часы ожидается около -7.
В четверг, 2 декабря, в ночные часы в городе похолодает до -17, однако уже днем будет не больше -7.
В пятницу, 3 декабря, ночью прогнозируется -9 градусов, днем до -5 и небольшой снег.
Предварительно, в субботу и воскресенье в Красноярске в дневные часы будет около 0, ночью температура воздуха составит не больше -4.
Кроме того, в выходные в городе прогнозируется мокрый снег.