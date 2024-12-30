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Posted 30 декабря, 08:25

Published 30 декабря, 08:25

Modified 30 декабря, 08:25

Updated 30 декабря, 08:25

Маркер повреждения сердца у погибших детей из Красной Сопки превышен в тысячи раз

Маркер повреждения сердца у погибших детей из Красной Сопки превышен в тысячи раз

30 декабря 2024, 08:25
Фото: t.me/krksledkom.
Сюжет
Отравление семьи
В организмах четверых детей из Красной Сопки, погибших от отравления, в несколько тысяч раз было превышено содержание белка тропонина.

Руководитель управления криминалистики регионального СК Артем Кротов рассказал ТАСС, что белок тропонин является маркером повреждения сердечной мышцы. В организмах детей этот компонент был превышен в 2,5 тысячи раз.

По словам Кротова, исследования показали, что у погибших детей произошли изменения внутренних органов. Это свидетельствует об отравлении компонентами инсектицидов.

Артем Кротов отметил, что смерть детей наступила из-за острого отравления, которое проявилось в виде острого миокардита, дыхательной, почечной и печеночной недостаточности, а также гастроэнтерита.

  • До этого мы писали о том, что погибшие от отравления дети из Красной сопки больше 10 часов дышали ядом. Токсическое средство могло попасть в организм детей несколькими путями: через прием пищи и воды, дыхание, прикосновение и т. д.

Трагедия произошла 21 сентября. Двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

Сначала скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы. Жена отравилась, будучи беременной, через 1,5 месяца она родила здорового ребенка.

Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.

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