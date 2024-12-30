Несколько человек пострадали в массовом ДТП в Емельяновском районе

Posted 30 декабря, 06:49
Published 30 декабря, 06:49
Modified 30 декабря, 06:56
Updated 30 декабря, 06:56
Как рассказала читательница «ПМ», все произошло в Емельяновском районе на трассе Р-255.
«Грузовик перевернут, три машины повреждены, одна очень сильно. Скорее всего, есть жертвы».
Очевидцы в соцсетях сообщают, что в аварии пострадали два человека и могут быть погибшие.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в МЧС рассказали, что в ДТП действительно пострадало несколько человек, однако точную цифру не назвали.
«Сотрудники МЧС выезжали на место для деблокировки пострадавших, но она не понадобилась».
Кроме того, очевидцы отмечают, что в аварии пострадали 5 машин. В ГАИ нам заявили, что пока нет никаких подробностей. Сейчас сотрудники работают на месте инцидента и устанавливают всю информацию.