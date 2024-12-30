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Posted 30 декабря, 06:49

Published 30 декабря, 06:49

Modified 30 декабря, 06:56

Updated 30 декабря, 06:56

Несколько человек пострадали в массовом ДТП в Емельяновском районе

Несколько человек пострадали в массовом ДТП в Емельяновском районе

30 декабря 2024, 06:49
Фото: t.me/kraschp.
Сегодня утром, 30 декабря, на трассе Красноярск — Ачинск в районе Козульки столкнулись несколько машин.

Как рассказала читательница «ПМ», все произошло в Емельяновском районе на трассе Р-255.

«Грузовик перевернут, три машины повреждены, одна очень сильно. Скорее всего, есть жертвы».
Видео: prmira.ru.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в аварии пострадали два человека и могут быть погибшие.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в МЧС рассказали, что в ДТП действительно пострадало несколько человек, однако точную цифру не назвали.

«Сотрудники МЧС выезжали на место для деблокировки пострадавших, но она не понадобилась».
Фото: t.me/kraschp

Кроме того, очевидцы отмечают, что в аварии пострадали 5 машин. В ГАИ нам заявили, что пока нет никаких подробностей. Сейчас сотрудники работают на месте инцидента и устанавливают всю информацию.

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