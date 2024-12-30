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Posted 30 декабря, 15:03

Published 30 декабря, 15:03

Modified 30 декабря, 15:14

Updated 30 декабря, 15:14

Нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП в Богучанском районе

Нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП в Богучанском районе

30 декабря 2024, 15:03
Фото: t.me/gibdd124.
Еще одно смертельное ДТП произошло в Красноярском крае 30 декабря. На этот раз в Богучанском районе.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Фольксваген Пассат» ехал в состоянии алкогольного опьянения по трассе Канск-Абан-Богучаны.

В какой-то момент он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Тойота Карина», за рулем которого был 41-летний водитель.

В результате столкновения женщина-пассажир «Тойоты» скончалась на месте. Обоих водителей с травмами доставили в Богучанскую больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что во время медосвидетельствования водителя «Фольксвагена» прибор показал 0,48 мг/л.

  • Тут мы рассказывали об еще одной смертельной аварии, которая произошла сегодня в Емельяновском районе.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярский край#ГИБДД#Богучанский район#Водители#Пассажир#Погибла
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