Нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП в Богучанском районе

Posted 30 декабря, 15:03
Published 30 декабря, 15:03
Modified 30 декабря, 15:14
Updated 30 декабря, 15:14
По предварительным данным, 47-летний водитель «Фольксваген Пассат» ехал в состоянии алкогольного опьянения по трассе Канск-Абан-Богучаны.
В какой-то момент он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Тойота Карина», за рулем которого был 41-летний водитель.
В результате столкновения женщина-пассажир «Тойоты» скончалась на месте. Обоих водителей с травмами доставили в Богучанскую больницу.
В Госавтоинспекции отметили, что во время медосвидетельствования водителя «Фольксвагена» прибор показал 0,48 мг/л.