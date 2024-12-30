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Posted 30 декабря, 03:05

Published 30 декабря, 03:05

Modified 30 декабря, 03:05

Updated 30 декабря, 03:05

Развод в России с 1 января подорожает почти в 8 раз

Развод в России с 1 января подорожает почти в 8 раз

30 декабря 2024, 03:05
Фото: 1MI.
В России с 1 января 2025 года изменится размер госпошлины за расторжение брака. Стоимость вырастет почти в восемь раз.

В августе этого года в России был принят федеральный закон, согласно которому с первого января 2025 года резко вырастет размер госпошлины при обращении россиян в суд с исками о разводе и разделе совместно нажитого имущества.

Так, с 1 января государственная пошлина увеличится с 650 до 5 000 рублей. Авторы законопроекта считают, что эта мера должна помочь россиянам не доводить дело до суда.

Кроме того, с нового года подорожает смена фамилии: вместо 1 600 рублей предстоит заплатить 5 тысяч рублей.

  • До этого активист Роман Казаков заявил, что за 11 лет в Красноярском крае коммуналка подорожала в 2,5 раза.
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