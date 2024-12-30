Развод в России с 1 января подорожает почти в 8 раз

Posted 30 декабря, 03:05
Published 30 декабря, 03:05
Modified 30 декабря, 03:05
Updated 30 декабря, 03:05
В августе этого года в России был принят федеральный закон, согласно которому с первого января 2025 года резко вырастет размер госпошлины при обращении россиян в суд с исками о разводе и разделе совместно нажитого имущества.
Так, с 1 января государственная пошлина увеличится с 650 до 5 000 рублей. Авторы законопроекта считают, что эта мера должна помочь россиянам не доводить дело до суда.
Кроме того, с нового года подорожает смена фамилии: вместо 1 600 рублей предстоит заплатить 5 тысяч рублей.