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Posted 30 декабря, 11:15

Published 30 декабря, 11:15

Modified 30 декабря, 11:15

Updated 30 декабря, 11:15

Сильная магнитная буря накроет Красноярск 31 декабря

Сильная магнитная буря накроет Красноярск 31 декабря

30 декабря 2024, 11:15
Фото: prmira.ru.
Сильная магнитная буря обрушится на Красноярск в последний день 2024 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По прогнозам ученых, во вторник, 31 декабря, Красноярск накроет магнитная буря. Сильные геомагнитные возмущения начнутся с 12:00.

К 18:00 мощность колебаний магнитосферы достигнет 7 баллов.

Фото: xras.ru

В ночь на 1 января буря начнет ослабевать, но около 10 часов возмущения составят 5 баллов. После 12:00 геомагнитная обстановка стабилизируется.

Ученые отмечают, что сильная геомагнитная буря вызвана очередными вспышками на Солнце.

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.

Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Прогноз#Ученые#Магнитная буря
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