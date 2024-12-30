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Posted 30 декабря, 08:11

Published 30 декабря, 08:11

Modified 30 декабря, 08:11

Updated 30 декабря, 08:11

В Красноярске открыли движение по двум полосам в Телевизорном переулке

В Красноярске открыли движение по двум полосам в Телевизорном переулке

30 декабря 2024, 08:11
Фото: t.me/sgk_krsk.
В Красноярске для автомобилистов открыли участок дороги в Телевизорном переулке.

Сегодня, 30 декабря, в СГК сообщили об открытии проезда по двум полосам в Телевизорном переулке.

На одной из полос работы продолжаются. Специалисты в новогодние праздники планируют достроить тепловую камеру.

Фото: t.me/sgk_krsk

Сообщается, что на участке протяженностью около 400 метров построили теплосеть для замены неэкологичной котельной №4 на Калинина и для подключения новостроек в переулке Телевизорный.

Отметим, что схему движения в Телевизорном переулке изменили в начале ноября.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#СГК#Телевизорный#Автомобили#Движение
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