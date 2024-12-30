В Красноярске открыли движение по двум полосам в Телевизорном переулке

Posted 30 декабря, 08:11
Published 30 декабря, 08:11
Modified 30 декабря, 08:11
Updated 30 декабря, 08:11
Сегодня, 30 декабря, в СГК сообщили об открытии проезда по двум полосам в Телевизорном переулке.
На одной из полос работы продолжаются. Специалисты в новогодние праздники планируют достроить тепловую камеру.
Сообщается, что на участке протяженностью около 400 метров построили теплосеть для замены неэкологичной котельной №4 на Калинина и для подключения новостроек в переулке Телевизорный.
Отметим, что схему движения в Телевизорном переулке изменили в начале ноября.