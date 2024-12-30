В Красноярске продали единственный в городе кибертрак Илона Маска

Posted 30 декабря, 05:15
Published 30 декабря, 05:15
Modified 30 декабря, 05:15
Updated 30 декабря, 05:15
20 октября стало известно, что в Красноярск привезли первый кибертрак. Однако спустя два дня электрокар выставили на продажу за 39,99 миллиона рублей.
В телеграм-канале издания «Дорогое удовольствие» сообщили, что единственный в Красноярске кибертрак продали в предновогоднюю неделю. Электрокар приобрел покупатель из Москвы.
Известно, что кибертрак выпустили в этом году. Машина оснащена тремя электродвигателями на 845 лошадиных сил.
Электрокар способен проехать 515 километров на одном заряде и развить скорость до 100 км/ч за 2,7 секунды.