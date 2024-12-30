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Posted 30 декабря, 05:15

Published 30 декабря, 05:15

Modified 30 декабря, 05:15

Updated 30 декабря, 05:15

В Красноярске продали единственный в городе кибертрак Илона Маска

В Красноярске продали единственный в городе кибертрак Илона Маска

30 декабря 2024, 05:15
Фото: t.me/reputation_auto.
В Красноярске продали единственный в городе кибертрак, который выпускает компания Tesla американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

20 октября стало известно, что в Красноярск привезли первый кибертрак. Однако спустя два дня электрокар выставили на продажу за 39,99 миллиона рублей.

Видео: t.me/dorogoe_krsk.

В телеграм-канале издания «Дорогое удовольствие» сообщили, что единственный в Красноярске кибертрак продали в предновогоднюю неделю. Электрокар приобрел покупатель из Москвы.

Известно, что кибертрак выпустили в этом году. Машина оснащена тремя электродвигателями на 845 лошадиных сил.

Электрокар способен проехать 515 километров на одном заряде и развить скорость до 100 км/ч за 2,7 секунды.

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