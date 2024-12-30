В Красноярском крае «Камаз» попал под поезд. Водитель выскочил в последний момент

Posted 30 декабря, 02:02
Published 30 декабря, 02:02
Modified 30 декабря, 02:04
Updated 30 декабря, 02:04
Все произошло накануне днем, 29 декабря, на железнодорожном переезде станции Щетинкино. Как рассказали в КрасЖД, водитель снегоуборочного «Камаза» выехал за ограничительную стоп-линию на красный и остановился на переезде прямо перед приближающимся поездом.
Машинист грузового состава заметил автомобиль и сразу же применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В итоге локомотив по касательной задел ковш «Камаза».
Судя по видео, водитель грузовика успел выскочить из кабины прямо перед столкновением.
«Схода подвижного состава и пострадавших нет. На движение поездов ДТП не повлияло».
Транспортная прокуратура проводит проверку и выясняет все подробности случившегося.