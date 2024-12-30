В Красноярском крае «Камаз» попал под поезд. Водитель выскочил в последний момент

Все произошло накануне днем, 29 декабря, на железнодорожном переезде станции Щетинкино. Как рассказали в КрасЖД, водитель снегоуборочного «Камаза» выехал за ограничительную стоп-линию на красный и остановился на переезде прямо перед приближающимся поездом.