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Posted 30 декабря, 02:02

Published 30 декабря, 02:02

Modified 30 декабря, 02:04

Updated 30 декабря, 02:04

В Красноярском крае «Камаз» столкнулся с грузовым поездом

В Красноярском крае «Камаз» попал под поезд. Водитель выскочил в последний момент

30 декабря 2024, 02:02
Фото: t.me/kraszd.

В Красноярском крае «Камаз» столкнулся с грузовым поездом

В Красноярском крае «Камаз» попал под грузовой поезд. Водитель грузовика выехал на запрещенный сигнал светофора.

Все произошло накануне днем, 29 декабря, на железнодорожном переезде станции Щетинкино. Как рассказали в КрасЖД, водитель снегоуборочного «Камаза» выехал за ограничительную стоп-линию на красный и остановился на переезде прямо перед приближающимся поездом.

Машинист грузового состава заметил автомобиль и сразу же применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В итоге локомотив по касательной задел ковш «Камаза».

Судя по видео, водитель грузовика успел выскочить из кабины прямо перед столкновением.

Видео: t.me/gibdd124.
«Схода подвижного состава и пострадавших нет. На движение поездов ДТП не повлияло».

Транспортная прокуратура проводит проверку и выясняет все подробности случившегося.

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