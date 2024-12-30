В Красноярском крае построят четырехзвездочный отель за 200 миллионов рублей

Posted 30 декабря, 05:04
Published 30 декабря, 05:04
Modified 30 декабря, 05:04
Updated 30 декабря, 05:04
Гендиректор туроператора «Большое рыболовное путешествие» Роза Даурская рассказала ТАСС, что отель планируют построить в поселке Бор. Объем инвестиций составит 200 миллионов рублей.
По словам Даурской, создание отеля на севере края позволит осваивать труднодоступные территории и заниматься сбором дикоросов, а также создавать экологически чистые продукты.
Планируется, что на строительство четырехзвездочного отеля потребуется около двух лет.
В июле 2024 года стало известно, что в Красноярске планируют построить пятизвёздочный гостиничный комплекс. Объем инвестиций — «от 3 миллиардов рублей».
Отель могут разместить на территории мукомольного комбината возле Николаевского моста, в районе пересечения улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата, на Сурикова, Перенсона, Шахтёров, Молокова или в районе Стрелки.