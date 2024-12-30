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Posted 30 декабря, 05:04

Published 30 декабря, 05:04

Modified 30 декабря, 05:04

Updated 30 декабря, 05:04

В Красноярском крае построят четырехзвездочный отель за 200 миллионов рублей

В Красноярском крае построят четырехзвездочный отель за 200 миллионов рублей

30 декабря 2024, 05:04
Фото: 2gis.ru / Иван Bor.
На севере Красноярского края планируют построить четырехзвездочный отель. Строительные работы хотят начать в 2025 году.

Гендиректор туроператора «Большое рыболовное путешествие» Роза Даурская рассказала ТАСС, что отель планируют построить в поселке Бор. Объем инвестиций составит 200 миллионов рублей.

По словам Даурской, создание отеля на севере края позволит осваивать труднодоступные территории и заниматься сбором дикоросов, а также создавать экологически чистые продукты.

Планируется, что на строительство четырехзвездочного отеля потребуется около двух лет.

В июле 2024 года стало известно, что в Красноярске планируют построить пятизвёздочный гостиничный комплекс. Объем инвестиций — «от 3 миллиардов рублей».

Отель могут разместить на территории мукомольного комбината возле Николаевского моста, в районе пересечения улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата, на Сурикова, Перенсона, Шахтёров, Молокова или в районе Стрелки.

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