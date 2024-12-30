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Posted 30 декабря, 12:30

Published 30 декабря, 12:30

Modified 30 декабря, 12:30

Updated 30 декабря, 12:30

В России установили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025/26 учебном году

В России установили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025/26 учебном году

30 декабря 2024, 12:30
Фото: 1MI.
В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год. Соответствующий указ зарегистрировали 28 декабря.

Министерство просвещения установило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в следующем учебном году.

Вот минимальные баллы, которые нужно набрать на ЕГЭ для поступления в учреждения, находящиеся в ведении Минпросвещения:

  • русский язык — 42;
  • математика — 39;
  • информатика — 44;
  • обществознание — 42;
  • география — 40;
  • литература — 40;
  • биология — 39;
  • физика — 39;
  • химия — 39;
  • история — 35;
  • иностранный язык — 30.

Минобрнауки для поступления в учреждения, находящиеся в их ведении, установило более высокие требования.

Так, минимальные баллы по русскому языку и профильной математике составят 40 баллов. За экзамен по обществознанию нужно набрать минимум 45 баллов, по истории — 36.

По всем остальным предметам минимальный порог будет таким же, как и у Минпросвещения.

  • Ранее стало известно, что основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году стартует 23 мая. Пересдача экзаменов состоится 3 и 4 июля.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Россия#Экзамены#ЕГЭ#Минобразования#Поступление
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