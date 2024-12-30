В России установили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2025/26 учебном году

Posted 30 декабря, 12:30
Published 30 декабря, 12:30
Modified 30 декабря, 12:30
Updated 30 декабря, 12:30
Министерство просвещения установило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в следующем учебном году.
Вот минимальные баллы, которые нужно набрать на ЕГЭ для поступления в учреждения, находящиеся в ведении Минпросвещения:
Минобрнауки для поступления в учреждения, находящиеся в их ведении, установило более высокие требования.
Так, минимальные баллы по русскому языку и профильной математике составят 40 баллов. За экзамен по обществознанию нужно набрать минимум 45 баллов, по истории — 36.
По всем остальным предметам минимальный порог будет таким же, как и у Минпросвещения.