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Posted 31 декабря, 02:43

Published 31 декабря, 02:43

Modified 31 декабря, 02:44

Updated 31 декабря, 02:44

Четыре улицы планируют преобразить в центре Красноярска

Четыре улицы планируют преобразить в центре Красноярска. Какие?

31 декабря 2024, 02:43
Фото: t.me/krsk_loginov.

Четыре улицы планируют преобразить в центре Красноярска

В Красноярске хотят преобразить несколько улиц, расположенных в центре города. Работы планируют начать в 2025 году.

Как рассказали в мэрии, в рамках подготовки к 400-летию Красноярска планируется благоустроить улицы Перенсона, Дзержинского, 9 Января и Каратанова. За разработку концепции будет отвечать «Проектдевелопмент».

Фото: t.me/krsk_loginov

Компания провела исследование и выяснила, что красноярцы хотят, чтобы поперечные улицы центра были похожими на проспект Мира.

«Жителям важно, чтобы движение пешеходов, велосипедистов, самокатчиков было разграничено, чтобы на тротуарах летом не было луж. Нужна удобная парковая мебель, интересные арт-объекты».

В мэрии отмечают, что во время работ все коммуникации и провода уберут под землю. Средства на преображение улиц заложены в краевом и городском бюджете.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Благоустройство#Мэрия Красноярска#Центр#Улицы#400-летие Красноярска
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