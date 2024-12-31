Четыре улицы планируют преобразить в центре Красноярска. Какие?

Posted 31 декабря, 02:43
Published 31 декабря, 02:43
Modified 31 декабря, 02:44
Updated 31 декабря, 02:44
Как рассказали в мэрии, в рамках подготовки к 400-летию Красноярска планируется благоустроить улицы Перенсона, Дзержинского, 9 Января и Каратанова. За разработку концепции будет отвечать «Проектдевелопмент».
Компания провела исследование и выяснила, что красноярцы хотят, чтобы поперечные улицы центра были похожими на проспект Мира.
«Жителям важно, чтобы движение пешеходов, велосипедистов, самокатчиков было разграничено, чтобы на тротуарах летом не было луж. Нужна удобная парковая мебель, интересные арт-объекты».
В мэрии отмечают, что во время работ все коммуникации и провода уберут под землю. Средства на преображение улиц заложены в краевом и городском бюджете.