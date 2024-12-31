Красноярским АЗС запретили продавать бензин в канистрах. Узнали почему

Posted 31 декабря, 11:21
Published 31 декабря, 11:21
Modified 31 декабря, 11:22
Updated 31 декабря, 11:22
27 декабря в соцсетях сети заправок «Ачинск Нефть» сообщили, что МВД обязало их ввести запрет продажу нефтепродуктов в любую тару, кроме бака машины.
Запрет будет действовать до 9 января 2025 года. Представители сети АЗС отмечают, что ограничение ввели из-за участившихся случаев поджогов заправок и банкоматов.
«Мы эту тему никак комментировать не будем», — сказали корреспонденту «ПМ» в полиции.
Один из наших источников, знакомый с ситуацией, сообщил, что распоряжение получили все АЗС в Красноярске.
«Проспект Мира» также попытался дозвониться до представителей других АЗС, однако на звонки никто не ответил.