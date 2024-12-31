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Posted 31 декабря, 11:21

Published 31 декабря, 11:21

Modified 31 декабря, 11:22

Updated 31 декабря, 11:22

Красноярским АЗС запретили продавать бензин в канистрах. Узнали почему

Красноярским АЗС запретили продавать бензин в канистрах. Узнали почему

31 декабря 2024, 11:21
Фото: 1MI.
В Красноярске на заправках ограничили продажу бензина в канистрах. В МВД отказались комментировать ситуацию.

27 декабря в соцсетях сети заправок «Ачинск Нефть» сообщили, что МВД обязало их ввести запрет продажу нефтепродуктов в любую тару, кроме бака машины.

Фото: t.me/tvknew

Запрет будет действовать до 9 января 2025 года. Представители сети АЗС отмечают, что ограничение ввели из-за участившихся случаев поджогов заправок и банкоматов.

«Мы эту тему никак комментировать не будем», — сказали корреспонденту «ПМ» в полиции.

Один из наших источников, знакомый с ситуацией, сообщил, что распоряжение получили все АЗС в Красноярске.

«Проспект Мира» также попытался дозвониться до представителей других АЗС, однако на звонки никто не ответил.

  • 25 декабря молодая девушка подожгла заправку в Красноярске. Все из-за 7 тысяч рублей
  • До этого мы рассказывали, что в конце декабря по указу мошенников 19-летняя девушка подожгла банкомат в Красноярске.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Поджог#АЗС#Бензин#МВД#Запрет
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