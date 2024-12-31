Красноярцам рассказали, как не переедать за новогодним столом

Posted 31 декабря, 08:30
Published 31 декабря, 08:30
Modified 31 декабря, 09:20
Updated 31 декабря, 09:20
Специалисты отмечают, что голодать весь день, а потом есть всю новогоднюю ночь — не самый лучший вариант.
В Роспотребнадзоре советуют не пропускать обед и ужин. Соблюдение обычного рациона позволит избежать переедания за праздничным столом.
Во время застолья соблюдайте очередность блюд. Лучше всего начать с салата, после чего перейти ко вторым блюдам и горячему.
Специалисты рекомендуют не запивать еду газированными напитками, так как это вызовет вздутие живота. Не стоит злоупотреблять алкоголем.
В Роспотребнадзоре советуют не сидеть всю ночь за столом. Вместо этого можно устроить конкурсы, потанцевать или просто погулять на свежем воздухе.