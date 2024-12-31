prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 08:30

Published 31 декабря, 08:30

Modified 31 декабря, 09:20

Updated 31 декабря, 09:20

Красноярцам рассказали, как не переедать за новогодним столом

Красноярцам рассказали, как не переедать за новогодним столом

31 декабря 2024, 08:30
Фото: 1MI.
В краевом Роспотребнадзоре рассказали жителям Красноярского края, как не заработать переедание за праздничным столом.

Специалисты отмечают, что голодать весь день, а потом есть всю новогоднюю ночь — не самый лучший вариант.

В Роспотребнадзоре советуют не пропускать обед и ужин. Соблюдение обычного рациона позволит избежать переедания за праздничным столом.

Во время застолья соблюдайте очередность блюд. Лучше всего начать с салата, после чего перейти ко вторым блюдам и горячему.

Специалисты рекомендуют не запивать еду газированными напитками, так как это вызовет вздутие живота. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

В Роспотребнадзоре советуют не сидеть всю ночь за столом. Вместо этого можно устроить конкурсы, потанцевать или просто погулять на свежем воздухе.

Читайте также:
Красноярцам запретили запускать фейерверки в новогодние праздникиРассказываем, как будут работать красноярские автобусы в новогоднюю ночь. Вот график
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Новый год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика