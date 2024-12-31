Красноярцы продолжают раскупать салюты и петарды, несмотря на запрет губернатора

Posted 31 декабря, 07:18
Published 31 декабря, 07:18
Modified 31 декабря, 07:18
Updated 31 декабря, 07:18
В Красноярском крае с 31 декабря по 8 января «ограничили» использование пиротехники. Согласно указу, в новогодние праздники запрещено запускать салюты и взрывать петарды. Можно использовать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
В красноярских магазинах пиротехники «Бабах» рассказали «ПМ», что они продолжают работать.
«Продавать пиротехнику никто не запрещал. Клиенты есть во всех магазинах. Люди покупают хлопушки и другую пиротехнику.
Клиенты планируют запускать пиротехнику 14 января на Старый Новый год. Тем, кому не без все равно на запрет, тот до нас не доходит».
В магазине «Быдыщ.рф» нам также сообщили, что красноярцы продолжают раскупать пиротехнику, несмотря на указ губернатора.
«В нашем магазине продается пиротехника не выше 3 класса опасности. Она предназначена для гражданского использования».
В разговоре с корреспондентом «ПМ» сотрудник магазина «Сибирские фейерверки» подтвердили, что жители Красноярска по-прежнему приходят и приобретают пиротехнику.