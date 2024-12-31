prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 07:18

Published 31 декабря, 07:18

Modified 31 декабря, 07:18

Updated 31 декабря, 07:18

Красноярцы продолжают раскупать салюты и петарды, несмотря на запрет губернатора

Красноярцы продолжают раскупать салюты и петарды, несмотря на запрет губернатора

31 декабря 2024, 07:18
Фото: 1MI.
В Красноярском крае «огранили» использование пиротехники в новогодние праздники. Однако красноярцы продолжают раскупать салюты и фейерверки.

В Красноярском крае с 31 декабря по 8 января «ограничили» использование пиротехники. Согласно указу, в новогодние праздники запрещено запускать салюты и взрывать петарды. Можно использовать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

В красноярских магазинах пиротехники «Бабах» рассказали «ПМ», что они продолжают работать.

«Продавать пиротехнику никто не запрещал. Клиенты есть во всех магазинах. Люди покупают хлопушки и другую пиротехнику.
Клиенты планируют запускать пиротехнику 14 января на Старый Новый год. Тем, кому не без все равно на запрет, тот до нас не доходит».

В магазине «Быдыщ.рф» нам также сообщили, что красноярцы продолжают раскупать пиротехнику, несмотря на указ губернатора.

«В нашем магазине продается пиротехника не выше 3 класса опасности. Она предназначена для гражданского использования».

В разговоре с корреспондентом «ПМ» сотрудник магазина «Сибирские фейерверки» подтвердили, что жители Красноярска по-прежнему приходят и приобретают пиротехнику.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Губернатор#Фейерверк#Михаил Котюков#Магазины#Красноярский край#Запрет#Указ#Пиротехника#Петарды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика