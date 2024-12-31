Красноярцы продолжают раскупать салюты и петарды, несмотря на запрет губернатора

В Красноярском крае с 31 декабря по 8 января «ограничили» использование пиротехники. Согласно указу, в новогодние праздники запрещено запускать салюты и взрывать петарды. Можно использовать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.