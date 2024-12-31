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Posted 31 декабря, 09:21

Published 31 декабря, 09:21

Modified 31 декабря, 09:21

Updated 31 декабря, 09:21

Полиция не будет пускать красноярцев на елки с петардами и фейерверками

Полиция не будет пускать красноярцев на елки с петардами и фейерверками

31 декабря 2024, 09:21
Фото: 1MI.
В Красноярске людей не будут пускать в места массового скопления людей красноярцев с петардами и фейерверками.

В Красноярском крае с 31 декабря по 8 января «ограничили» использование пиротехники. Согласно указу, в новогодние праздники запрещено запускать салюты и взрывать петарды.

Разрешено использовать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Как рассказали «Проспекту Мира» в МВД, сотрудники полиции будут усиленно следить за тем, чтобы горожане не запускали фейерверки и не взрывали петарды в общественных местах.

«Полицейские будут пресекать запуск фейерверков и петард. Особенно, в местах массового скопления людей.
Мы рекомендуем отказаться от пиротехники. Речь идет не только о собственной безопасности, но и безопасности других людей».

В полиции отметили, что нарушителям грозит административная ответственность. Однако, если действия причинят ущерб имуществу или здоровью, то на нарушителя заведут уголовное дело.

Усиленно сотрудники полиции будут дежурить в местах массового скопления людей с 31 декабря по 8 января включительно.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Полиция#Фейерверк#Красноярский край#МВД#Новый год#Петарды
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