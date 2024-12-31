Полиция не будет пускать красноярцев на елки с петардами и фейерверками

Posted 31 декабря, 09:21
Published 31 декабря, 09:21
Modified 31 декабря, 09:21
Updated 31 декабря, 09:21
В Красноярском крае с 31 декабря по 8 января «ограничили» использование пиротехники. Согласно указу, в новогодние праздники запрещено запускать салюты и взрывать петарды.
Разрешено использовать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Как рассказали «Проспекту Мира» в МВД, сотрудники полиции будут усиленно следить за тем, чтобы горожане не запускали фейерверки и не взрывали петарды в общественных местах.
«Полицейские будут пресекать запуск фейерверков и петард. Особенно, в местах массового скопления людей.
Мы рекомендуем отказаться от пиротехники. Речь идет не только о собственной безопасности, но и безопасности других людей».
В полиции отметили, что нарушителям грозит административная ответственность. Однако, если действия причинят ущерб имуществу или здоровью, то на нарушителя заведут уголовное дело.
Усиленно сотрудники полиции будут дежурить в местах массового скопления людей с 31 декабря по 8 января включительно.