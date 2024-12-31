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Posted 31 декабря, 05:18

Published 31 декабря, 05:18

Modified 31 декабря, 05:20

Updated 31 декабря, 05:20

Посетителей эвакуировали из ТЦ «Красноярье»

Посетителей эвакуировали из ТЦ «Красноярье»

31 декабря 2024, 05:18
Фото: t.me/prima_news.
Сегодня, 31 декабря, в Красноярске эвакуировали посетителей из ТЦ «Красноярье».

Информацию об эвакуации «ПМ» подтвердила сотрудница торгового центра. Она заявила, что посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Фото: t.me/prima_news

В Росгвардии рассказали, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

«На данный момент ничего не можем прокомментировать. Нам нужно время, чтобы уточнить всю информацию о случившемся», — сообщили корреспонденту «Проспекта Мира» в МВД.

В МЧС нам уточнили, что в ТЦ «Красноярье» нет пожара и сигнализация не срабатывала.

  • До этого мы рассказывали, что 29 декабря в Красноярске эвакуировали Посетителей «Лемана ПРО».
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Эвакуация#ТЦ#ТЦ Красноярье
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