Посетителей эвакуировали из ТЦ «Красноярье»

Posted 31 декабря, 05:18
Published 31 декабря, 05:18
Modified 31 декабря, 05:20
Updated 31 декабря, 05:20
Информацию об эвакуации «ПМ» подтвердила сотрудница торгового центра. Она заявила, что посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании.
В Росгвардии рассказали, что сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
«На данный момент ничего не можем прокомментировать. Нам нужно время, чтобы уточнить всю информацию о случившемся», — сообщили корреспонденту «Проспекта Мира» в МВД.
В МЧС нам уточнили, что в ТЦ «Красноярье» нет пожара и сигнализация не срабатывала.