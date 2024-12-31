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Posted 31 декабря, 03:05

Published 31 декабря, 03:05

Modified 31 декабря, 03:05

Updated 31 декабря, 03:05

Рассказываем, как будут работать красноярские автобусы в новогоднюю ночь. Вот график

Рассказываем, как будут работать красноярские автобусы в новогоднюю ночь. Вот график

31 декабря 2024, 03:05
Фото: prmira.ru.
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Красноярске в новогоднюю ночь.

В мэрии рассказали, что автобусы будут курсировать в Красноярске с 22:30 31 декабря до 02:00 1 января.

Маршруты разработали специально, чтобы жители всех районов Красноярска смогли добраться до елки на острове Татышев и обратно.

Фото: Мэрия Красноярска
Фото: Мэрия Красноярска

В новогоднюю ночь будут ездить 23 автобуса и 4 электробуса. Интервал движения будет от 30 минут.

Последние автобусы будут проезжать через остров Татышев с 02:10 до 02:30.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Праздники#Остров Татышев#Мэрия Красноярска#Общественный транспорт#Автобусы#Новый год#Елка
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