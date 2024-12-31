Рассказываем, как будут работать красноярские автобусы в новогоднюю ночь. Вот график

Posted 31 декабря, 03:05
Published 31 декабря, 03:05
Modified 31 декабря, 03:05
Updated 31 декабря, 03:05
В мэрии рассказали, что автобусы будут курсировать в Красноярске с 22:30 31 декабря до 02:00 1 января.
Маршруты разработали специально, чтобы жители всех районов Красноярска смогли добраться до елки на острове Татышев и обратно.
В новогоднюю ночь будут ездить 23 автобуса и 4 электробуса. Интервал движения будет от 30 минут.
Последние автобусы будут проезжать через остров Татышев с 02:10 до 02:30.