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Posted 31 декабря, 03:41

Published 31 декабря, 03:41

Modified 31 декабря, 03:41

Updated 31 декабря, 03:41

В Красноярске участникам полуголой дискотеки пригрозили отчислением из школы

В Красноярске участникам полуголой дискотеки пригрозили отчислением из школы

31 декабря 2024, 03:41
Фото: Kras Mash / 2gis.
В Красноярске учеников школы №149, участвовавших в полуголой дискотеке, могут отчислить. Об этом рассказала одна из участниц.

28 декабря в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы №149 танцуют полуголыми в школьной столовой на новогодней дискотеке.

В управлении образования объяснили поведение подростков тем, что им стало жарко. После того, как педагоги заметили «ненадлежащий вид», школьникам сделали замечание, а дискотеку закончили.

Видео: Kras Mash.

Ученица школы №149 сообщила Ngs24.ru, что участникам полуголой дискотеки якобы пригрозили отчислением.

«Вопрос по ученикам будет решать сама школа. Информации о том, что их отчислят, у нас нет», — рассказали корреспонденту «ПМ» в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сейчас они проводят проверку и по ее итогам примут меры реагирования.

«Проспект Мира» запросил в управлении образования комментарий. Мы опубликуем ответ, как только получим его.

  • Ранее стало известно, что прокуратура внесла представление из-за отсутствия профилактической работы с учениками.
  • Кроме того, решается вопрос о возбуждении административного дела. Директора школы №149 вызвали на допрос.
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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Школа
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