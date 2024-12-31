В Красноярске участникам полуголой дискотеки пригрозили отчислением из школы

Posted 31 декабря, 03:41
Published 31 декабря, 03:41
Modified 31 декабря, 03:41
Updated 31 декабря, 03:41
28 декабря в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы №149 танцуют полуголыми в школьной столовой на новогодней дискотеке.
В управлении образования объяснили поведение подростков тем, что им стало жарко. После того, как педагоги заметили «ненадлежащий вид», школьникам сделали замечание, а дискотеку закончили.
Ученица школы №149 сообщила Ngs24.ru, что участникам полуголой дискотеки якобы пригрозили отчислением.
«Вопрос по ученикам будет решать сама школа. Информации о том, что их отчислят, у нас нет», — рассказали корреспонденту «ПМ» в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что сейчас они проводят проверку и по ее итогам примут меры реагирования.
«Проспект Мира» запросил в управлении образования комментарий. Мы опубликуем ответ, как только получим его.