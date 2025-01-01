Как не заболеть на новогодних каникулах?

Posted 1 января, 13:28
Published 1 января, 13:28
Modified 1 января, 13:28
Updated 1 января, 13:28
Специалисты дали десять простых и эффективных советов.
Нужно регулярно и тщательно мыть руки с мылом. Каждый раз не менее 20 секунд. Грязными руками не стоит касаться лица, глаз, носа или рта.
Не стоит приглашать к себе чихающих или кашляющих родственников и друзей. И самим не стоит ходить в гости при недомогании.
По возможности нужно регулярно проветривать квартиру и проводить влажную уборку.
Важно высыпаться, так как недосып ослабляет иммунитет. Даже в праздники полезно соблюдать режим.
Полезно проводить время на свежем воздухе. Например, можно кататься на лыжах, коньках, играть в снежки или просто гулять по зимнему лесу.
Еще рекомендуют правильно питаться. Рацион должен быть богат необходимыми макро- и микронутриентами.
Одеваться следует по погоде. Лучше выбирать многослойность — несколько слоев одежды эффективнее сохраняют тепло. Обязательно стоит надевать шапку, шарф и варежки.
Нужно уделить внимание и гигиене гаджетов. Телефон советуют продезинфицировать.
Если вы всё же заболели — правильнее остаться дома. Это защитит других и убережет вас от тяжелых осложнений.
И больше положительных эмоций.