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Posted 1 января, 13:28

Published 1 января, 13:28

Modified 1 января, 13:28

Updated 1 января, 13:28

Как не заболеть на новогодних каникулах?

Как не заболеть на новогодних каникулах?

1 января 2025, 13:28
Фото: 1MI.
Краевой Роспотребнадзор напомнил, как не простудиться на новогодних праздниках.

Специалисты дали десять простых и эффективных советов.

Нужно регулярно и тщательно мыть руки с мылом. Каждый раз не менее 20 секунд. Грязными руками не стоит касаться лица, глаз, носа или рта.

Не стоит приглашать к себе чихающих или кашляющих родственников и друзей. И самим не стоит ходить в гости при недомогании.

По возможности нужно регулярно проветривать квартиру и проводить влажную уборку.

Важно высыпаться, так как недосып ослабляет иммунитет. Даже в праздники полезно соблюдать режим.

Полезно проводить время на свежем воздухе. Например, можно кататься на лыжах, коньках, играть в снежки или просто гулять по зимнему лесу.

Еще рекомендуют правильно питаться. Рацион должен быть богат необходимыми макро- и микронутриентами.

Одеваться следует по погоде. Лучше выбирать многослойность — несколько слоев одежды эффективнее сохраняют тепло. Обязательно стоит надевать шапку, шарф и варежки.

Нужно уделить внимание и гигиене гаджетов. Телефон советуют продезинфицировать.

Если вы всё же заболели — правильнее остаться дома. Это защитит других и убережет вас от тяжелых осложнений.

И больше положительных эмоций.

#Люди#Общество#Здоровье
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