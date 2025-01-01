Когда будут следующие длинные выходные?

Posted 1 января, 03:04
Published 1 января, 03:04
Modified 1 января, 03:14
Updated 1 января, 03:14
В честь 23 Февраля длинных выходных в этот раз не будет. Праздник выпадает на воскресенье, и дополнительного отдыха не будет. Россиян ожидают обычные двухдневные выходные — в субботу и воскресенье 22 и 23 числа.
Так будет и в Международный женский день. Жители будут отдыхать только в субботу, 8 марта, и воскресенье, 9 марта.
А вот в мае нас ожидают две череды длинных выходных. В честь 1 Мая россияне будут отдыхать с 1 по 4 число включительно. Потом нас ждет отдых в честь 9 Мая — с 8 по 11 мая включительно.
Затем будут четыре выходных дня в честь Дня России — с 12 по 15 июня. Далее ожидается трехдневный отдых на День народного единства — со 2 по 4 ноября.
31 декабря 2025 года будет выходным.