Красноярцы массово проигнорировали запрет на фейерверки. Почему?

Posted 1 января, 06:28
Published 1 января, 06:28
Modified 1 января, 09:23
Updated 1 января, 09:23
30 декабря Михаил Котюков подписал указ для «обеспечения общественной безопасности, а также предотвращения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан». Для принятия документа учитывали указ Владимира Путина от октября 2022 года о введении мер защиты в регионах на фоне боевых действий.
Согласно указу Котюкова, с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Красноярском крае ввели «ограничение» на запуск пиротехники организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями. Под исключение попадают только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
О самом «ограничении» власти сообщили только в обед 31 декабря. В магазинах продолжили продажу фейерверков. Продавцы говорили «Проспекту Мира», что запрета на продажу не было, и клиенты раскупают пиротехнику.
А в полиции сообщали, что не будут пускать в места массового скопления красноярцев с петардами и фейерверками. За нарушения грозили административной или уголовной ответственностью — в зависимости от возможных последствий.
Еще, по данным ведомства, чаще стали поставлять поддельные фейерверки и петарды, в такой пиротехнике могут содержаться «опасные детонирующие вещества, которые способны нанести непоправимый вред жизни и здоровью».
В ночь на 1 января по всему Красноярску люди все же запускали салюты.
В полиции не смогли уточнить «Проспекту Мира», были ли в итоге задержанные за запуск фейерверков. Информацию обещали дать позже.
В соцсетях жители критиковали губернатора, высмеивали запрет и отмечали, что его ввели слишком поздно. Некоторые писали, что наоборот фейерверков как будто было больше.
«В эту новогоднюю ночь как никогда очень много было фейерверков. Город сиял в огнях!!!»
«Нельзя фейерверки запретить за день до праздника»
«Нельзя запретить народу отметить праздник!»
«Красноярск уже засветился в московских новостях о том, что проигнорировали указ губернатора об ограничении использования фейерверков».
«Дак потому что запретить фейерверки, но не закрыть магазины, где это в доступе — ну честно, бред полный!»
«Пусть бегает весь город штрафует. Удачи ему со своим указом»
«Вот если Петр Иванович [Пимашков] такой указ вынес, я бы призадумался»
«Это показывает то, что всем плевать на законы»
«А в Соснах они сами салюты запускали, их было видно с Торгашинского хребта»
«Весь город уже, походу, статью за нарушение указа нажил»
«Да о чём вообще говорить, если возле отделения полиции народ совершенно спокойно фейерверки запускает. Где столько сотрудников полиции набрать, чтобы пресечь, нереальная задача»
«Все, весь город оштрафован»
В нескольких регионах России власти уже не первый год на фоне СВО вводят запреты на салюты.