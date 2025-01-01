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Posted 1 января, 06:28

Published 1 января, 06:28

Modified 1 января, 09:23

Updated 1 января, 09:23

Красноярцы массово проигнорировали запрет на фейерверки. Почему?

Красноярцы массово проигнорировали запрет на фейерверки. Почему?

1 января 2025, 06:28
Фото: prmira.ru.
Губернатор Красноярского края на время каникул ограничил использование пиротехники, но жители проигнорировали это.

30 декабря Михаил Котюков подписал указ для «обеспечения общественной безопасности, а также предотвращения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан». Для принятия документа учитывали указ Владимира Путина от октября 2022 года о введении мер защиты в регионах на фоне боевых действий.

Согласно указу Котюкова, с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Красноярском крае ввели «ограничение» на запуск пиротехники организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями. Под исключение попадают только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

О самом «ограничении» власти сообщили только в обед 31 декабря. В магазинах продолжили продажу фейерверков. Продавцы говорили «Проспекту Мира», что запрета на продажу не было, и клиенты раскупают пиротехнику.

А в полиции сообщали, что не будут пускать в места массового скопления красноярцев с петардами и фейерверками. За нарушения грозили административной или уголовной ответственностью — в зависимости от возможных последствий.

Еще, по данным ведомства, чаще стали поставлять поддельные фейерверки и петарды, в такой пиротехнике могут содержаться «опасные детонирующие вещества, которые способны нанести непоправимый вред жизни и здоровью».

В ночь на 1 января по всему Красноярску люди все же запускали салюты.

В полиции не смогли уточнить «Проспекту Мира», были ли в итоге задержанные за запуск фейерверков. Информацию обещали дать позже.

Видео: prmira.ru.
Видео: prmira.ru.
Видео: prmira.ru.

В соцсетях жители критиковали губернатора, высмеивали запрет и отмечали, что его ввели слишком поздно. Некоторые писали, что наоборот фейерверков как будто было больше.

«В эту новогоднюю ночь как никогда очень много было фейерверков. Город сиял в огнях!!!»

«Нельзя фейерверки запретить за день до праздника»

«Нельзя запретить народу отметить праздник!»

«Красноярск уже засветился в московских новостях о том, что проигнорировали указ губернатора об ограничении использования фейерверков».

«Дак потому что запретить фейерверки, но не закрыть магазины, где это в доступе — ну честно, бред полный!»

«Пусть бегает весь город штрафует. Удачи ему со своим указом»

«Вот если Петр Иванович [Пимашков] такой указ вынес, я бы призадумался»

«Это показывает то, что всем плевать на законы»

«А в Соснах они сами салюты запускали, их было видно с Торгашинского хребта»

«Весь город уже, походу, статью за нарушение указа нажил»

«Да о чём вообще говорить, если возле отделения полиции народ совершенно спокойно фейерверки запускает. Где столько сотрудников полиции набрать, чтобы пресечь, нереальная задача»

«Все, весь город оштрафован»

В нескольких регионах России власти уже не первый год на фоне СВО вводят запреты на салюты.

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