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Posted 1 января, 11:57

Published 1 января, 11:57

Modified 1 января, 14:09

Updated 1 января, 14:09

Красноярцы стоят в очередях, чтобы покататься на горках на острове Татышев

Красноярцы стоят в очередях, чтобы покататься на горках на острове Татышев

1 января 2025, 11:57
Фото: cam.krk.ru.
Жители Красноярска выстроились в очередь в ледовом городке на острове Татышев. Чтобы скатиться с горок, нужно подождать.

До этого жители рассказали о пробке на парковке острова. А сейчас толпы стоят к горкам.

Люди рассказали Ngs24.ru, что очереди собираются из-за того, что на каждой горке дежурит оператор, который следит за безопасностью отдыхающих. Один ребенок скатывается до самого конца, встает со льда, и только потом разрешают скатиться следующему.

Сами горки будут работать на каникулах до 22:00. На ночь доступ к ним закроют.

  • Все эти правила связаны с тем, что несколько лет назад горки признали «аттракционами». Теперь есть технические требования для создания горок, и еще на них должны дежурить операторы и следить за обстановкой.
  • За нарушения ответственным грозят штрафы.
  • После введения таких правил горок в городах России стало сильно меньше.
#Город#Люди#Общество#Татышев#Горка#Горки
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