Красноярцы стоят в очередях, чтобы покататься на горках на острове Татышев

Posted 1 января, 11:57
Published 1 января, 11:57
Modified 1 января, 14:09
Updated 1 января, 14:09
До этого жители рассказали о пробке на парковке острова. А сейчас толпы стоят к горкам.
Люди рассказали Ngs24.ru, что очереди собираются из-за того, что на каждой горке дежурит оператор, который следит за безопасностью отдыхающих. Один ребенок скатывается до самого конца, встает со льда, и только потом разрешают скатиться следующему.
Сами горки будут работать на каникулах до 22:00. На ночь доступ к ним закроют.