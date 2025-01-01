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Posted 1 января, 09:12

Published 1 января, 09:12

Modified 1 января, 15:52

Updated 1 января, 15:52

Красноярцы стоят в пробке на острове Татышев

Красноярцы стоят в пробке на острове Татышев

1 января 2025, 09:12
Фото: t.me/tvknew.
На острове Татышев в Красноярске образовалась пробка.

Видео с потоком машин на выезде с парковки сняли жители. Они рассказали ТВК, что в заторе приходится стоять не меньше 15 минут.

Видео: t.me/tvknew.
  • На острове находятся главная елка города, семь ледяных горок и ледовые скульптуры из «Щелкунчика». Ледовый городок с горками открыт в определенные часы. Здесь можно посмотреть расписание.
А вы сегодня что делаете?
Проголосовало: 31 чел.
#Опросы#Видео#Город#Люди#Общество#Татышев#Пробки#Пробка
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