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Posted 1 января, 02:00

Published 1 января, 02:00

Modified 1 января, 02:00

Updated 1 января, 02:00

Красноярцы ждут повышения зарплаты в 2025 году

Красноярцы ждут повышения зарплаты в 2025 году

1 января 2025, 02:00
Фото: Изображение Midjourney.
Красноярцев спросили о заработной плате в 2025 году. 57% опрошенных ответили, что рассчитывают на повышение зарплаты.

Такой опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. Чем моложе красноярцы, тем чаще они ждут пересмотра зарплат. Среди респондентов до 35 лет на рост доходов надеются 59%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 51%.

Чаще всего повышения зарплаты ожидают сотрудники с зарплатой от 100 тысяч рублей (61%). Чаще других на рост заработной платы рассчитывают водители грузовых автомобилей (67%) и HR-менеджеры (66%). По данным сервиса, в транспортно-логистической отрасли средние предложения по зарплате выросли на 12% за год, в HR-сфере — на 11,7%.

На повышение заработка рассчитывают по 64% экономистов и менеджеров по работе с клиентами. Еще роста зарплат в новом году ждут программисты, медсестры и маркетологи (по 63%). В IT темп прироста зарплатных предложений составил 11,9% за год, в коммерческой медицине — на 9,7%, в сфере маркетинга — на 10,5%.

Меньше всего ожидают повышения офис-менеджеры (27%), пиарщики (35%) и аналитики (38%). Среди курьеров на повышение дохода рассчитывают 42%, вместе с этим каждый четвертый доставщик рассказал о недавнем повышении, — это характерно для конца года. В этом году их доход уже вырос на 15-25%.

Каждая вторая организация (53%) в ближайшее время планирует проиндексировать зарплаты. В 51% компаний уже повышали оклады менее полугода назад, а в 33% — от полугода до года назад.

  • Ранее аналитики hh.ru выяснили, у каких специалистов в Красноярском крае сильнее всего выросли зарплаты за год. В девяти сферах рост доходов оказался выше рынка. Лидером стала сфера административного персонала — туда входят и курьеры.
  • По данным сервиса, в Красноярском крае работодатели в ноябре искали больше 29,5 тысячи сотрудников. Чаще искали сотрудников в сфере строительства и недвижимости, специалистов из сферы сервисного обслуживания и транспортной логистики.
  • За 2024 год, по информации hh.ru, в регионе открыли 4,6 тысячи курьерских вакансий — это на 54% больше, чем годом ранее. Работодатели готовы платить доставщикам 92 200 рублей в среднем.
#Деньги#Люди#Общество#Зарплата
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