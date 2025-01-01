Красноярцы ждут повышения зарплаты в 2025 году

Posted 1 января, 02:00
Published 1 января, 02:00
Modified 1 января, 02:00
Updated 1 января, 02:00
Такой опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. Чем моложе красноярцы, тем чаще они ждут пересмотра зарплат. Среди респондентов до 35 лет на рост доходов надеются 59%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 51%.
Чаще всего повышения зарплаты ожидают сотрудники с зарплатой от 100 тысяч рублей (61%). Чаще других на рост заработной платы рассчитывают водители грузовых автомобилей (67%) и HR-менеджеры (66%). По данным сервиса, в транспортно-логистической отрасли средние предложения по зарплате выросли на 12% за год, в HR-сфере — на 11,7%.
На повышение заработка рассчитывают по 64% экономистов и менеджеров по работе с клиентами. Еще роста зарплат в новом году ждут программисты, медсестры и маркетологи (по 63%). В IT темп прироста зарплатных предложений составил 11,9% за год, в коммерческой медицине — на 9,7%, в сфере маркетинга — на 10,5%.
Меньше всего ожидают повышения офис-менеджеры (27%), пиарщики (35%) и аналитики (38%). Среди курьеров на повышение дохода рассчитывают 42%, вместе с этим каждый четвертый доставщик рассказал о недавнем повышении, — это характерно для конца года. В этом году их доход уже вырос на 15-25%.
Каждая вторая организация (53%) в ближайшее время планирует проиндексировать зарплаты. В 51% компаний уже повышали оклады менее полугода назад, а в 33% — от полугода до года назад.