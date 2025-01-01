Красноярцы ждут повышения зарплаты в 2025 году

Меньше всего ожидают повышения офис-менеджеры (27%), пиарщики (35%) и аналитики (38%). Среди курьеров на повышение дохода рассчитывают 42%, вместе с этим каждый четвертый доставщик рассказал о недавнем повышении, — это характерно для конца года. В этом году их доход уже вырос на 15-25%.