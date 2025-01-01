Нужно ли отсыпаться в выходные?

Posted 1 января, 04:49
Published 1 января, 04:49
Modified 1 января, 04:49
Updated 1 января, 04:49
Он отметил, что во время отопительного сезона воздух в квартире часто пересушен, что плохо влияет на засыпание. Чтобы это исправить, можно использовать увлажнители воздуха.
Качество сна снижается и из-за недостаточной физической нагрузки зимой. Чтобы проще засыпать, можно гулять по вечерам.
Еще, по словам врача, не стоит отсыпаться в выходные.
«В настоящее время есть убедительные доказательства о неэффективности и опасности „компенсационного“ сна в выходные. Напротив, важно не менять режим дня в выходные по сравнению с рабочей неделей».
Дмитрий Карпенко сказал, что важно, чтобы ежедневная продолжительность сна в рабочие дни не отличалась от этих показателей в выходные и составляла не менее 7 часов.