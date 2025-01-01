prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 04:49

Published 1 января, 04:49

Modified 1 января, 04:49

Updated 1 января, 04:49

Нужно ли отсыпаться в выходные?

Нужно ли отсыпаться в выходные?

1 января 2025, 04:49
Фото: Изображение Midjourney.
Врач и доцент кафедры Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко рассказал, как повысить качество сна зимой и нужно ли отсыпаться в выходные.

Он отметил, что во время отопительного сезона воздух в квартире часто пересушен, что плохо влияет на засыпание. Чтобы это исправить, можно использовать увлажнители воздуха.

Качество сна снижается и из-за недостаточной физической нагрузки зимой. Чтобы проще засыпать, можно гулять по вечерам.

Еще, по словам врача, не стоит отсыпаться в выходные.

«В настоящее время есть убедительные доказательства о неэффективности и опасности „компенсационного“ сна в выходные. Напротив, важно не менять режим дня в выходные по сравнению с рабочей неделей».

Дмитрий Карпенко сказал, что важно, чтобы ежедневная продолжительность сна в рабочие дни не отличалась от этих показателей в выходные и составляла не менее 7 часов.

  • Ранее врач Андрей Кондрахин дал несколько советов, как просыпаться по утрам зимой и быть бодрым. Например, засыпать и просыпаться лучше в одно и то же время, где бы вы ни находились. Ложиться спать лучше до 22:00.
  • Еще мы рассказали, почему зимой организм ослабевает, какие витамины необходимы ему и что есть, чтобы повысить иммунитет.
  • Но Андрей Кондрахин пояснял, что пить витамины просто ради витаминов неправильно. Прежде нужно узнать, каких именно витаминов не хватает вашему организму.
#Люди#Общество#Здоровье#Врач#Сон#Режим
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика