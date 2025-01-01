Пока все отмечали, акушеры работали. В Новый год в Красноярске родились 11 детей

Posted 1 января, 08:47
Published 1 января, 08:47
Modified 1 января, 08:49
Updated 1 января, 08:49
Всего за первые часы нового года в роддомах города на свет появились 11 детей: 6 девочек и 5 мальчиков.
Первым новорожденным в 2025 году стала девочка. Она появилась на свет в роддоме №1 в 1:08. Ее вес при рождении составил 3700 граммов. Эта девочка является третьим ребенком в семье, у нее есть два брата.
Всего с полуночи до 8 утра в этом роддоме родились два ребенка — мальчик и девочка.
Вторым в 2025 году, в 1:53, родился мальчик в роддоме №4. А всего в первые часы нового года здесь появились на свет мальчик и девочка.
Больше всего детей в эту ночь родилось в роддоме №5 — там появились на свет три девочки и один мальчик.
У самой многодетной мамы из тех, кто родила в новогоднюю ночь, появился четвертый ребенок. Она родила дочь в роддоме при 20-й больнице.
Еще по одному новорожденному родились в роддоме №2 и перинатальном центре.