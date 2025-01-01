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Posted 1 января, 08:47

Published 1 января, 08:47

Modified 1 января, 08:49

Updated 1 января, 08:49

Пока все отмечали, акушеры работали. В Новый год в Красноярске родились 11 детей

Пока все отмечали, акушеры работали. В Новый год в Красноярске родились 11 детей

1 января 2025, 08:47
Фото: 1MI.
Краевой минздрав рассказал, сколько детей родилось в Красноярске в новогоднюю ночь.

Всего за первые часы нового года в роддомах города на свет появились 11 детей: 6 девочек и 5 мальчиков.

Первым новорожденным в 2025 году стала девочка. Она появилась на свет в роддоме №1 в 1:08. Ее вес при рождении составил 3700 граммов. Эта девочка является третьим ребенком в семье, у нее есть два брата.

Всего с полуночи до 8 утра в этом роддоме родились два ребенка — мальчик и девочка.

Вторым в 2025 году, в 1:53, родился мальчик в роддоме №4. А всего в первые часы нового года здесь появились на свет мальчик и девочка.

Больше всего детей в эту ночь родилось в роддоме №5 — там появились на свет три девочки и один мальчик.

У самой многодетной мамы из тех, кто родила в новогоднюю ночь, появился четвертый ребенок. Она родила дочь в роддоме при 20-й больнице.

Еще по одному новорожденному родились в роддоме №2 и перинатальном центре.

  • Сотрудники загса Красноярского края рассказали, какие имена давали новорожденным жители региона чаще и реже всего. Самым необычным именем у мальчиков стало Ахиллес-Иван. Тайиба — самое необычное женское имя, которым назвали девочку в крае.
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  • Еще в регионе ввели новую выплату. С 2025 года матерям будут выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет.
  • Также власти продлили действие материнского капитала до 31 декабря 2030 года.
#Город#Люди#Общество#Дети#Роддом
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