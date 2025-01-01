Северное сияние сейчас наблюдают в Красноярске

Posted 1 января, 13:30
Published 1 января, 13:30
Modified 1 января, 14:25
Updated 1 января, 14:25
Например, это фото сделано в Ветлужанке.
Добавили фотографию, которая сделана у красноярского аэропорта.
Вот так выглядело сияние под Красноярском около 19:00.
«Учитывая, что космические параметры к этому моменту не утратили стабильность, сиять будет ещё ярче!» — пишут в телеграм-канале AstroAlert.
Авторы канала добавили, что самая мощная часть явления для Сибири и Дальнего Востока еще впереди.
Это Крючково, Емельяновский район