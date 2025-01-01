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Posted 1 января, 13:30

Published 1 января, 13:30

Modified 1 января, 14:25

Updated 1 января, 14:25

Северное сияние сейчас наблюдают в Красноярске

Северное сияние сейчас наблюдают в Красноярске

1 января 2025, 13:30
Фото: t.me/borus_people.
Северное сияние сейчас можно увидеть в Красноярске и окрестностях.

Например, это фото сделано в Ветлужанке.

Фото: t.me/borus_people

Добавили фотографию, которая сделана у красноярского аэропорта.

Фото: t.me/kja_inform

Вот так выглядело сияние под Красноярском около 19:00.

Фото: Маша Наумченкова

«Учитывая, что космические параметры к этому моменту не утратили стабильность, сиять будет ещё ярче!» — пишут в телеграм-канале AstroAlert.

Авторы канала добавили, что самая мощная часть явления для Сибири и Дальнего Востока еще впереди.

Это Крючково, Емельяновский район

Фото: t.me/borus_people
#Город#Небо#Северное сияние
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