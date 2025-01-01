Врач назвала диету, которая может продлить молодость

о том, обязательно ли зимой принимать витамины. Специалист советовал прежде узнать, каких именно витаминов не хватает вашему организму.

, как просыпаться по утрам зимой и быть бодрым. Например, нужен график. Засыпать и просыпаться советуют в одно и то же время, где бы вы ни находились. Ложиться спать лучше до 22:00.