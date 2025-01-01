prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 12:24

Published 1 января, 12:24

Modified 1 января, 12:24

Updated 1 января, 12:24

Врач назвала диету, которая может продлить молодость

Врач назвала диету, которая может продлить молодость

1 января 2025, 12:24
Фото: Изображение Midjourney.
Профессор Ирина Стражеско из Пироговского университета Минздрава России рассказала, что замедлить процессы старения можно, если ограничить количество калорий.

Геронтолог пояснила: ограничение калорийности пищи подразумевает при этом сохранение достаточного количества макро- и микроэлементов, то есть качества питания.

«Ограничение калорийности питания приводит к существенному уменьшению повреждения ДНК и РНК за счет снижения уровня системного окислительного стресса, запускает механизм аутофагии — разрушение старых, поврежденных белков, клеточных структур и органелл, повышает стрессоустойчивость клетки. Эти эффекты замедляют старение и предупреждают развитие возраст-ассоциированных заболеваний».

Врач отметила, что при снижении калорийности питания у человека нормализуется гормональный фон, уменьшается жировая масса и увеличивается количество мышечной ткани, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, снижается уровень «плохого» холестерина в крови, улучшается мозговая деятельность и стимулируется обновление всех тканей организма.

По словам специалиста, свойства диеты с уменьшенной калорийностью подтверждены клиническими испытаниями, например, исследованиями долгожителей, которые живут на острове Окинава в Японии.

Ирина Стражеско отметила, что для достижения эффекта необходимо отслеживать ежедневное потребление калорий и расхода энергии, а также долгосрочно соблюдать диету с ограничением калорий.

  • Ранее врач рассказал, чем опасен сахар и почему от него стоит отказаться. Он отметил, что этот продукт обладает всеми свойствами наркотиков: к нему возникает привыкание, есть синдром отмены и другое.
  • А здесь мы писали о том, обязательно ли зимой принимать витамины. Специалист советовал прежде узнать, каких именно витаминов не хватает вашему организму.
  • Тут несколько советов, как просыпаться по утрам зимой и быть бодрым. Например, нужен график. Засыпать и просыпаться советуют в одно и то же время, где бы вы ни находились. Ложиться спать лучше до 22:00.
#Люди#Общество#Еда#Здоровье#Врач#Диета
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика