Врач назвала диету, которая может продлить молодость

Posted 1 января, 12:24
Published 1 января, 12:24
Modified 1 января, 12:24
Updated 1 января, 12:24
Геронтолог пояснила: ограничение калорийности пищи подразумевает при этом сохранение достаточного количества макро- и микроэлементов, то есть качества питания.
«Ограничение калорийности питания приводит к существенному уменьшению повреждения ДНК и РНК за счет снижения уровня системного окислительного стресса, запускает механизм аутофагии — разрушение старых, поврежденных белков, клеточных структур и органелл, повышает стрессоустойчивость клетки. Эти эффекты замедляют старение и предупреждают развитие возраст-ассоциированных заболеваний».
Врач отметила, что при снижении калорийности питания у человека нормализуется гормональный фон, уменьшается жировая масса и увеличивается количество мышечной ткани, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, снижается уровень «плохого» холестерина в крови, улучшается мозговая деятельность и стимулируется обновление всех тканей организма.
По словам специалиста, свойства диеты с уменьшенной калорийностью подтверждены клиническими испытаниями, например, исследованиями долгожителей, которые живут на острове Окинава в Японии.
Ирина Стражеско отметила, что для достижения эффекта необходимо отслеживать ежедневное потребление калорий и расхода энергии, а также долгосрочно соблюдать диету с ограничением калорий.