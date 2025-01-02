До «Бобрового лога» можно доехать на бесплатных шаттлах

Posted 2 января, 03:37
Published 2 января, 03:37
Modified 2 января, 03:37
Updated 2 января, 03:37
Первый шаттл ходит от ТРЦ «Планета». Он делает три остановки — улица Березина, Театр оперы и балета, станция Енисей. От торгового центра он будет отправляться каждые два часа — в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, а от фан-парка — в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00 и 20:00. Со 2 января шаттлы вернулся к этому расписанию
На втором шаттле, от «Вкусно и точка» на Копылова (Волочаевская, 44), шаттл будет останавливаться на всех остановках, которые есть на пути следования.
От «Вкусно и точка» автобус будет отъезжать каждый час — в 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 и 20:30. От «Бобрового лога» — 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00.