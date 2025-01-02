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Posted 2 января, 10:31

Published 2 января, 10:31

Modified 2 января, 11:58

Updated 2 января, 11:58

Красноярцам рассказали, где можно покататься на коньках и сколько это стоит

Где в Красноярске покататься на коньках: публикуем список катков с ценами

2 января 2025, 10:31
Фото: www.freepik.com.

Красноярцам рассказали, где можно покататься на коньках и сколько это стоит

Рассказываем, где в Красноярске можно покататься на коньках. Вот список катков с графиком работы и ценами.

Каток на острове Татышев

Время работы: с 10:00 до 22:00

Цены: выход на лед для взрослых стоит 100 рублей в час, для детей 4-7 лет — 50 рублей, до 3 лет — бесплатно. Прокат коньков стоит 150 рублей в час.

Фото: t.me/tatyshev_park

Площадь катка — 17,5 тысячи квадратных метров. Кроме проката коньков там есть услуга заточки коньков за 150 рублей/пара, прокат ассистентов фигуриста за 300 рублей/час, туалет — 30 рублей, камеры хранения — 40 рублей.

Каток «Центральный»

Время работы: с 12:00 до 22:00

Цены: выход на лед стоит 150 рублей в час, для детей — 100 рублей. Прокат коньков стоит 150 рублей в час.

Фото: vk.com/katokcentr

Каток расположен на острове Отдыха с правой стороны от стадиона. Заточка коньков тут стоит 200 рублей.

Каток на БКЗ — «Зима на Стрелке»

Время работы: с 12:00 до 22:00

Цены: выход на лёд в выходные — 420 рублей за сеанс, в будни — 270 рублей. Детям до 6 лет — бесплатно. Прокат коньков стоит 250 рублей за сеанс.

Фото: krasgorpark.ru

Рядом есть теплая раздевалка, прокат ассистентов фигуриста за 300 рублей и тёплый туалет. Катание проходит сеансами по 1,5 часа, между ними есть технические перерывы.

Каток на ГорДК

Время работы: со вторника по пятницу — с 16:00 до 22:00. В субботу и воскресенье — с 12:00 до 22:00.

Цены: выход на лёд — 70 рублей в час, для детей от 7 до 14 лет — 50 рублей, для пенсионеров и детей до 7 лет вход свободный. Прокат коньков для взрослых — 120 рублей в час, для детей — 100 рублей.

Фото: 2gis.ru

Каток разместили на стадионе «Рассвет» под открытым небом. Он расположен по адресу: улица Высотная, 2а. По понедельникам каток не работает.

Каток на стадионе «Локомотив»

Время работы: с 2 по 8 января массовые катания будут проходить с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00.

Цены: выход на лёд — 150 рублей за посещение, для детей от 7 до 14 лет — 100 рублей, для детей до 7 лет вход свободный. Прокат коньков для взрослых — 240 рублей.

Фото: vk.com/rcsskrsk

На стадионе можно будет заточить коньки — 120 рублей за пару. Купить билет и забронировать коньки можно заранее: на сайте стадиона.

Каток «Сады мечты»

Время работы: с 10:00 до 00:00

Цены: посещение для взрослых стоит 500 рублей, для детей — 350 рублей. Прокат входит в стоимость билета в парк.

Фото: vk.com/sadymechty

Парк находится на улице 78 Добровольческой бригады, 14 «и». За прокат коньков доплачивать не надо, однако нужен залог — 2000 рублей.

Отметим, что на время праздников, с 2 по 8 января, в парке подняли стоимость входного билета до 700 рублей.

Каток на стадионе «Металлург»

Время работы: в буднис 16:00 до 20:00, в выходные и праздники — с 12:00 до 22:00.

Цены: выход на лёд для детей будет стоит 100 рублей, для взрослых — 150 рублей. Прокат коньков для детей стоит 100 рублей в час, для взрослых — 200 рублей.

Фото: dfc-enisey.ru.

Находится в Зелёной Роще по адресу Новгородская, 5.

Кроме того, в Красноярске этой зимой работают 93 дворовых катка — они бесплатны для посещения. Тут мы публиковали полный список адресов.

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