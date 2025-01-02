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Posted 2 января, 07:49

Published 2 января, 07:49

Modified 2 января, 07:51

Updated 2 января, 07:51

Как на праздниках будет ходить новогодняя электричка из Красноярска? Вот расписание

Как на праздниках будет ходить новогодняя электричка из Красноярска? Вот расписание

2 января 2025, 07:49
Фото: КрасЖД.
На праздниках новогодняя электричка из Красноярска будет отправляться в Дивногорск, Зыково и Чернореченскую.

В КрасЖД рассказали, что 2 января электричка будет работать на маршруте «Красноярск-Дивногорск». Уехать из Красноярска на ней можно в 17:57.

С третьего января на дивногорском направлении увеличат количество вагонов: их станет шесть, и праздничный поезд переведут на другие маршруты. Однако 4, 5 и 6 января праздничный поезд не будет курсировать по техническим причинам.

В остальные дни он будет отправляться в 06:03 с вокзала «Красноярск» на станцию Зыково, а в 07:19 — обратно. В 08:34 — на станцию Чернореченскую и в 15:25 обратно.

В 18:48 она вновь совершит поездку в Зыково и в 20:26 отправится оттуда на главный вокзал.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дивногорск#Электрички#КрасЖД#Зыково
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