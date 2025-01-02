Как на праздниках будет ходить новогодняя электричка из Красноярска? Вот расписание

Posted 2 января, 07:49
Published 2 января, 07:49
Modified 2 января, 07:51
Updated 2 января, 07:51
В КрасЖД рассказали, что 2 января электричка будет работать на маршруте «Красноярск-Дивногорск». Уехать из Красноярска на ней можно в 17:57.
С третьего января на дивногорском направлении увеличат количество вагонов: их станет шесть, и праздничный поезд переведут на другие маршруты. Однако 4, 5 и 6 января праздничный поезд не будет курсировать по техническим причинам.
В остальные дни он будет отправляться в 06:03 с вокзала «Красноярск» на станцию Зыково, а в 07:19 — обратно. В 08:34 — на станцию Чернореченскую и в 15:25 обратно.
В 18:48 она вновь совершит поездку в Зыково и в 20:26 отправится оттуда на главный вокзал.