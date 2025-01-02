Красноярка поела устриц в Таиланде и заболела холероподобной инфекцией

Posted 2 января, 11:29
Published 2 января, 11:29
Modified 2 января, 11:31
Updated 2 января, 11:31
Как сообщили в Роспотребнадзоре, женщина отдыхала на Пхукете с 14 по 26 декабря и ела сырые устрицы. Первые симптомы туристка почувствовала уже дома.
Врачи определили, что заболевание вызвал холероподобный вибрион.
Холероподобный вибрион — вид бактерий, который попадает в организм человека через зараженную еду или воду. Вызывают диарею и обезвоживание. Является возбудителем холероподобных инфекций.
Специалисты провели дезинфекцию самолёта, на котором прилетела женщина. Еще установили лиц, которые контактировали с заболевшей — за ними установили медицинское наблюдение.
Женщину уже выписали из больницы.