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Posted 2 января, 11:29

Published 2 января, 11:29

Modified 2 января, 11:31

Updated 2 января, 11:31

Красноярка поела устриц в Таиланде и заболела холероподобной инфекцией

Красноярка поела устриц в Таиланде и заболела холероподобной инфекцией

2 января 2025, 11:29
Фото: 1MI.
Жительница Красноярского края попала в больницу после отдыха в Таиланде. Её поставили диагноз острая кишечная инфекция.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, женщина отдыхала на Пхукете с 14 по 26 декабря и ела сырые устрицы. Первые симптомы туристка почувствовала уже дома.

Врачи определили, что заболевание вызвал холероподобный вибрион.

Холероподобный вибрион — вид бактерий, который попадает в организм человека через зараженную еду или воду. Вызывают диарею и обезвоживание. Является возбудителем холероподобных инфекций.

Специалисты провели дезинфекцию самолёта, на котором прилетела женщина. Еще установили лиц, которые контактировали с заболевшей — за ними установили медицинское наблюдение.

Женщину уже выписали из больницы.

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