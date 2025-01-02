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Posted 2 января, 04:46

Published 2 января, 04:46

Modified 2 января, 04:46

Updated 2 января, 04:46

Красноярка снялась в «Голубом огоньке» и спела с Малаховым. А что было не так?

Красноярка снялась в «Голубом огоньке» и спела с Малаховым. А что было не так?

2 января 2025, 04:46
Фото: Ольга Ивелева, vk.com.
Красноярска Ольга Ивелева поучаствовала в съемках «Голубого огонька». Она рассказала, как это было.

За 10 дней до съемок Ольге позвонили из «Мосфильма» и пригласили в Москву. «Голубой огонек» снимали заранее. Красноярка вылетела в Москву за несколько дней — ей не очень понравилось, как организовали встречу и сопровождение гостей. По словам Ивелевой, команда шоу оставила еэ около огромного здания со словами: «Отель примерно где-то здесь».

Платье для концерта Ольге выдали, одежда женщины для съемок не подошла. Дополнительно ей сделали макияж и уложили волосы.

Съемки заняли всего 40 минут, но из-за ожидания все затянулось на 1,5 часа. За столом красноярка сидела с Андреем Малаховым и Валерием Семиным. На шоу Ольге выступить с индивидуальным номером не удалось — она спела общую песню.

«Я, конечно, всем благодарна за то, что меня позвали, потому что закончить год в телевизоре — приятно. Я думаю, что „Огонек“ получился очень интересный, такой насыщенный, потому что я видела, кто там был. Я думаю, что было на что посмотреть, и во всяком случае, я вам скажу так, „поющих трусов“ не было», — говорит Ольга.
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