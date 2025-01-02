Красноярка снялась в «Голубом огоньке» и спела с Малаховым. А что было не так?

За 10 дней до съемок Ольге позвонили из «Мосфильма» и пригласили в Москву. «Голубой огонек» снимали заранее. Красноярка вылетела в Москву за несколько дней — ей не очень понравилось, как организовали встречу и сопровождение гостей. По словам Ивелевой, команда шоу оставила еэ около огромного здания со словами: «Отель примерно где-то здесь».