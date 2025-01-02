Красноярка снялась в «Голубом огоньке» и спела с Малаховым. А что было не так?

Posted 2 января, 04:46
Published 2 января, 04:46
Modified 2 января, 04:46
Updated 2 января, 04:46
За 10 дней до съемок Ольге позвонили из «Мосфильма» и пригласили в Москву. «Голубой огонек» снимали заранее. Красноярка вылетела в Москву за несколько дней — ей не очень понравилось, как организовали встречу и сопровождение гостей. По словам Ивелевой, команда шоу оставила еэ около огромного здания со словами: «Отель примерно где-то здесь».
Платье для концерта Ольге выдали, одежда женщины для съемок не подошла. Дополнительно ей сделали макияж и уложили волосы.
Съемки заняли всего 40 минут, но из-за ожидания все затянулось на 1,5 часа. За столом красноярка сидела с Андреем Малаховым и Валерием Семиным. На шоу Ольге выступить с индивидуальным номером не удалось — она спела общую песню.
«Я, конечно, всем благодарна за то, что меня позвали, потому что закончить год в телевизоре — приятно. Я думаю, что „Огонек“ получился очень интересный, такой насыщенный, потому что я видела, кто там был. Я думаю, что было на что посмотреть, и во всяком случае, я вам скажу так, „поющих трусов“ не было», — говорит Ольга.