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Posted 2 января, 13:33

Published 2 января, 13:33

Modified 2 января, 13:35

Updated 2 января, 13:35

Красноярцев зовут в походы по «Гремячей гриве» в новогодние праздники

Красноярцев зовут в походы по «Гремячей гриве» в новогодние праздники

2 января 2025, 13:33
Фото: t.me/verhushina.
Красноярцев зовут в походы по экопарку «Гремячая грива» в новогодние праздники.

3 января в 11:00 поход начнется от визит-центра Юдинская долина и пройдет до видовок №4 и №5 «Гремячей гривы» и обратно. Продолжительность — около 3 часов, расстояние — 8 км. Удобно для автомобилистов. Регистрация здесь.

4 января в 10:00 и 8 января в 10:00 походы начнутся от второго визит-центра «Гремячей гривы» через Серебряниковскую видовку до Серебряного лога. Участники посетят чум и юрту, икону в скале и вернутсяна стоянку. Продолжительность — около 4 часов, расстояние — 6 км. Удобно для тех, кто едет на автобусе. Регистрация здесь.

7 января в 10:00 поход начнется от второго визит-центра «Гремячей гривы» и пройдет через Вторую Сопку, Серебряниковскую видовку до Серебряного лога с посещением иконы в скале. Продолжительность — около 4 часов, 8 км. Регистрация здесь.

Регистрация закрывается накануне мероприятия в 18:00 или раньше, если количество участников превысит 50 человек.

Ещё в Серебряном логу на новогодние праздники проведут мастер-классы. Учить играть на варгане будут 4 января, а 5 и 6 — делать рождественских ангелов в технике макраме. Мастер-классы начинаются в 13:00, участие бесплатное. Регистрацию можно пройти на сайте.

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