Красноярцев зовут в походы по «Гремячей гриве» в новогодние праздники

4 января в 10:00 и 8 января в 10:00 походы начнутся от второго визит-центра «Гремячей гривы» через Серебряниковскую видовку до Серебряного лога. Участники посетят чум и юрту, икону в скале и вернутсяна стоянку. Продолжительность — около 4 часов, расстояние — 6 км. Удобно для тех, кто едет на автобусе. Регистрация здесь.