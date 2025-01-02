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Posted 2 января, 08:21

Published 2 января, 08:21

Modified 2 января, 08:23

Updated 2 января, 08:23

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в январе

Походы в январе: 12 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям

2 января 2025, 08:21
Фото: vk.com/krashiking.

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в январе

Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на январь 2025 года. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.

Участие в походе бесплатное, но на каждую прогулку нужно заранее зарегистрироваться — регистрация открывается за три дня до похода. Ссылки на регистрацию мы прикрепили к датам.

«Среда восхождения» — 8 января, 15 января, 22 января и 29 января

Это прогулка по экопарку «Гремячая грива». Старт в 19:30. Прогулка протяженностью три километра займет около 1,5 часа.

Серебряниковская видовка — 4 января

На прогулке вы подниметесь на Серебряниковскую видовку и сделаете там много красивых фотографий. После участники похода пойдут в визит-центр «Серебряный лог» — там сделают привал. Вся прогулка в 8 километров займет 4 часа. Старт в 11:00.

Монастырской тропой — 7 января

Это поход на 11 километров по экопарку «Гремячая грива» — участники за 4 часа пройдут от Пещерного лога до Успенского монастыря, по берегу Енисея, по Монастырской тропе и выйдут в Гремячий лог. Начало в 11:00.

Копьевская видовка — 12 января

Как говорят организаторы, это возможность «отлично прогуляться» — предстоит пройти 21 километров по Красноярским Столбам: через Четвертый столб, Копьёвскую видовку и Перья. Старт в 10:00.

Три вершины — 14 января

Еще один поход на Столбы. Старт похода на тропе Голубая горка, потом участники пройдут до скалы Такмак, затем спустятся до ручья Мохового, поднимутся к Китайской стенке и выйдут к Ермаку через Бородок. Старт в 11:00.

Китайская стенка — Воробушки — 19 января

И снова живописный маршрут на 8 километров в национальном парке «Красноярские Столбы». Посетить предстоит один из самых древних Столбов — Китайская стенка и группу скал Воробушки. Старт в 11:00.

Видовки «Гремячей гривы» — 22 января

Это поход на 16 километров по экопарку «Гремячая грива» — участники посетят видовки №5, №4, №3, №2, а затем спустятся по старой лестнице в Удачном. Начало в 11:00.

Прогулка с географом — 25 января

Прогулка по «Гремячей гриве» вместе с географом и краеведом Татьяной Родиной. Она начнется в 11:00 и займет 4 часа. Пройти предстоит 5 километров.

Манская стенка — 26 января

Это сложный маршрут с затяжным подъёмом по «Красноярским Столбам». Учатсники посетят скалы Манская стенка и Барьеры. Организаторы просят «оценить свои силы перед регистрацией, ведь уровень нагрузки в походе будет выше среднего».

Поход займет 7 часов, а пройти предстоит 23 километра. Старт в 12:00.

Всем, кто пойдет в поход, советуют одеваться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой. С собой лучше взять чай, воду и перекус.

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