Походы в январе: 12 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям

Posted 2 января, 08:21
Published 2 января, 08:21
Modified 2 января, 08:23
Updated 2 января, 08:23
Участие в походе бесплатное, но на каждую прогулку нужно заранее зарегистрироваться — регистрация открывается за три дня до похода. Ссылки на регистрацию мы прикрепили к датам.
Это прогулка по экопарку «Гремячая грива». Старт в 19:30. Прогулка протяженностью три километра займет около 1,5 часа.
На прогулке вы подниметесь на Серебряниковскую видовку и сделаете там много красивых фотографий. После участники похода пойдут в визит-центр «Серебряный лог» — там сделают привал. Вся прогулка в 8 километров займет 4 часа. Старт в 11:00.
Это поход на 11 километров по экопарку «Гремячая грива» — участники за 4 часа пройдут от Пещерного лога до Успенского монастыря, по берегу Енисея, по Монастырской тропе и выйдут в Гремячий лог. Начало в 11:00.
Как говорят организаторы, это возможность «отлично прогуляться» — предстоит пройти 21 километров по Красноярским Столбам: через Четвертый столб, Копьёвскую видовку и Перья. Старт в 10:00.
Еще один поход на Столбы. Старт похода на тропе Голубая горка, потом участники пройдут до скалы Такмак, затем спустятся до ручья Мохового, поднимутся к Китайской стенке и выйдут к Ермаку через Бородок. Старт в 11:00.
И снова живописный маршрут на 8 километров в национальном парке «Красноярские Столбы». Посетить предстоит один из самых древних Столбов — Китайская стенка и группу скал Воробушки. Старт в 11:00.
Это поход на 16 километров по экопарку «Гремячая грива» — участники посетят видовки №5, №4, №3, №2, а затем спустятся по старой лестнице в Удачном. Начало в 11:00.
Прогулка по «Гремячей гриве» вместе с географом и краеведом Татьяной Родиной. Она начнется в 11:00 и займет 4 часа. Пройти предстоит 5 километров.
Это сложный маршрут с затяжным подъёмом по «Красноярским Столбам». Учатсники посетят скалы Манская стенка и Барьеры. Организаторы просят «оценить свои силы перед регистрацией, ведь уровень нагрузки в походе будет выше среднего».
Поход займет 7 часов, а пройти предстоит 23 километра. Старт в 12:00.
Всем, кто пойдет в поход, советуют одеваться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой. С собой лучше взять чай, воду и перекус.