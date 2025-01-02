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Posted 2 января, 14:04

Published 2 января, 14:04

Modified 2 января, 14:06

Updated 2 января, 14:06

Сильный ветер обрушится на Красноярский край. А на Красноярск?

Сильный ветер обрушится на Красноярский край. А на Красноярск?

2 января 2025, 14:04
Фото: prmira.ru.
3 января на Красноярский край обрушатся сильный ветер. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.

По прогнозам синоптиков, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого района в течение суток ожидаются порывы ветра до 17-22 м/c.

Днем в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Синоптики предупреждают, что на дорогах будет гололедица.

В Красноярске 3 января днем будет около –4…–6 градусов. Скорость ветра может достигать 7-12 м/с с порывами до 16 м/с. На дорогах гололедица.

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