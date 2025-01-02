Сильный ветер обрушится на Красноярский край. А на Красноярск?

Posted 2 января, 14:04
Published 2 января, 14:04
Modified 2 января, 14:06
Updated 2 января, 14:06
По прогнозам синоптиков, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого района в течение суток ожидаются порывы ветра до 17-22 м/c.
Днем в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Синоптики предупреждают, что на дорогах будет гололедица.
В Красноярске 3 января днем будет около –4…–6 градусов. Скорость ветра может достигать 7-12 м/с с порывами до 16 м/с. На дорогах гололедица.