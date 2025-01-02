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Posted 2 января, 05:22

Published 2 января, 05:22

Modified 2 января, 06:59

Updated 2 января, 06:59

Статистики рассказали, сколько дней красноярцы будут отдыхать в 2025 году

Статистики рассказали, сколько дней красноярцы будут отдыхать в 2025 году

2 января 2025, 05:22
Фото: 1MI.
В Красноярскстате посчитали, сколько в новом 2025 году будет рабочих и выходных дней.

2025 год — это 365 дней. В этом году будет 32% праздничных и выходных дней — всего 118 дней. Рабочими будут 247 дней.

  • В 2025 году будет 8 дней отдыха в январе. Подробный календарь праздничных и выходных дней на 2025 год мы публиковали тут.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Праздники#Выходные
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