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Posted 3 января, 03:30

Published 3 января, 03:30

Modified 3 января, 03:30

Updated 3 января, 03:30

Эксклюзивные скидки на новостройки от застройщиков на Ярмарке недвижимости

Эксклюзивные скидки на новостройки от застройщиков на Ярмарке недвижимости

3 января 2025, 03:30
Фото: Этажи.
Реклама. ИП Мишуров В.А. erid: 2W5zFK69WPa
6 января компания «Этажи» приглашает всех желающих на Рождественскую ярмарку недвижимости. Это уникальное событие станет отличной возможностью для тех, кто не успел приобрести жилье в прошлом году, а также для тех, кто хочет узнать больше о рынке недвижимости нового года.

На Ярмарке будут представлены эксклюзивные предложения со скидками до 1 миллиона рублей на готовое и строящееся жилье от застройщиков Красноярска. Участники смогут ознакомиться с разнообразием жилых комплексов, задать вопросы застройщикам и получить консультации по ипотечным программам. Ипотечные брокеры и риелторы помогут посетителям разобраться в тонкостях покупки недвижимости и ответят на все интересующие вопросы.

Кроме того, для семей с детьми будет создана специальная детская зона с аниматором, где малыши смогут весело провести время, пока родители изучают предложения рынка.

Не упустите шанс стать участником беспроигрышной лотереи! Каждый посетитель ярмарки сможет выиграть ценные призы и подарки.

Когда и где:

ТРК «Комсомолл», Красноярск, ул. Белинского, 8

6 января 2025 года, 10:00–18:00. Вход свободный!

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