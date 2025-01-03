Эксклюзивные скидки на новостройки от застройщиков на Ярмарке недвижимости

Posted 3 января, 03:30
Published 3 января, 03:30
Modified 3 января, 03:30
Updated 3 января, 03:30
На Ярмарке будут представлены эксклюзивные предложения со скидками до 1 миллиона рублей на готовое и строящееся жилье от застройщиков Красноярска. Участники смогут ознакомиться с разнообразием жилых комплексов, задать вопросы застройщикам и получить консультации по ипотечным программам. Ипотечные брокеры и риелторы помогут посетителям разобраться в тонкостях покупки недвижимости и ответят на все интересующие вопросы.
Кроме того, для семей с детьми будет создана специальная детская зона с аниматором, где малыши смогут весело провести время, пока родители изучают предложения рынка.
Не упустите шанс стать участником беспроигрышной лотереи! Каждый посетитель ярмарки сможет выиграть ценные призы и подарки.
Когда и где:
ТРК «Комсомолл», Красноярск, ул. Белинского, 8
6 января 2025 года, 10:00–18:00. Вход свободный!
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