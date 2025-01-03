КрасЖД отправила первые ускоренные контейнерные поезда с алюминием в Китай

Здесь предоставляется полный комплекс услуг, в том числе услуги «первой и последней мили» — доставка автотранспортом порожних и груженых контейнеров с предприятия до станции Абакан, а также погрузка контейнеров на специализированные платформы для дальнейшей отправки.