prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 05:00

Published 3 января, 05:00

Modified 3 января, 05:00

Updated 3 января, 05:00

КрасЖД отправила первые ускоренные контейнерные поезда с алюминием в Китай

КрасЖД отправила первые ускоренные контейнерные поезда с алюминием в Китай

3 января 2025, 05:00
Фото: КрасЖД.
В канун Нового года Красноярская железная дорога отправила со специализированного терминала станции Абакан в Китай два ускоренных контейнерных поезда с продукцией металлургической промышленности Республики Хакасия — алюминием.

Сформированные железнодорожниками составы доставят более 3,7 тысяч тонн экспортной продукции. Ожидается, что весь маршрут от столицы Хакасии до сухопутного погранперехода Маньчжурия (Забайкальский край) они преодолеют за 6 суток.

Отметим, что Абакан стал второй станцией КрасЖД в Хакасии, где теперь осуществляется формирование ускоренных контейнерных поездов. Ранее эта работа проводилась в регионе только на станции Камышта.

Такая возможность появилась в уходящем году после модернизации Абаканского терминально-логистического центра КрасЖД, в результате которой мощность контейнерного терминала увеличилась в 1,5 раза.

Здесь предоставляется полный комплекс услуг, в том числе услуги «первой и последней мили» — доставка автотранспортом порожних и груженых контейнеров с предприятия до станции Абакан, а также погрузка контейнеров на специализированные платформы для дальнейшей отправки.

Кроме того, при необходимости железнодорожники могут осуществлять погрузку продукции в контейнеры на территории предприятий.

В настоящее время на Красноярской железной дороге работают 10 терминально-логистических комплексов в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области. Их услугами пользуются более 300 компаний малого и среднего бизнеса, а также крупнейшие промышленные предприятия Сибири.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика