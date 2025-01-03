Магнитная буря вновь ожидается в Красноярском крае

Posted 3 января, 09:01
Published 3 января, 09:01
Modified 3 января, 11:28
Updated 3 января, 11:28
По данным ученых, магнитная буря начнется около 16:00 4 января и продлится до вечера. Ее уровень составит G1. Она будет не такая сильная, как 1 января, поэтому яркого северного сияния, скорее всего, не вызовет.
В воскресенье, 5 января, ожидается аналогичная магнитная буря. Она начнется днем, около 13:00. А сегодня, 3 января, бурь не будет. Магнитосфера сейчас спокойная.
У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.
Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.
Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.