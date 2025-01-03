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Posted 3 января, 09:01

Published 3 января, 09:01

Modified 3 января, 11:28

Updated 3 января, 11:28

В Красноярске 4 января ожидается магнитная буря

Магнитная буря вновь ожидается в Красноярском крае

3 января 2025, 09:01
Фото: Читательница prmira.ru.

В Красноярске 4 января ожидается магнитная буря

Вечером 4 января в Красноярском крае ожидается магнитная буря. Такой прогноз дают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, магнитная буря начнется около 16:00 4 января и продлится до вечера. Ее уровень составит G1. Она будет не такая сильная, как 1 января, поэтому яркого северного сияния, скорее всего, не вызовет.

В воскресенье, 5 января, ожидается аналогичная магнитная буря. Она начнется днем, около 13:00. А сегодня, 3 января, бурь не будет. Магнитосфера сейчас спокойная.

Фото: xras.ru

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.

Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.

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#Владислав Савончик#Северное сияние#Магнитная буря
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