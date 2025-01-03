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Posted 3 января, 11:24

Published 3 января, 11:24

Modified 3 января, 11:33

Updated 3 января, 11:33

Красноярцы жалуются на неработающий лифт вантового моста в новогодние выходные

«Мамочки с колясками в ярости»: лифт на вантовый мост не работает с начала выходных

3 января 2025, 11:24
Фото: prmira.ru.

Красноярцы жалуются на неработающий лифт вантового моста в новогодние выходные

В Красноярске не работает лифт с набережной на Виноградовский мост. Жители жалуются, что его отключили с конца прошлого года.

Корреспондент «Проспекта Мира» заметил, что лифт не работал и 28 декабря, поэтому людям приходилось идти по лестнице, которая находится 20-30 метрах. Однако и по ней не все могут подняться.

«Лифт с набережной на вантовый мост отключили в праздники, мамочки с колясками в ярости, инвалиды, наверное, тоже», — поделился наш читатель 2 января.

На входе висит две бумажки «Лифт не работает» и «Проводится техническое обслуживание».

Фото: prmira.ru

В мэрии сообщили нам, что из-за перепадов температур произошел сбой, специалисты об этом знают и «в ближайшее время» отремонтируют лифт.

«Специалисты о проблеме знают. Из-за перепадов температуры произошел сбой электроники. В ближайшее время подрядчик лифт отремонтирует», — сообщили «ПМ» в администрации.
  • Ранее мы рассказывали, что в Красноярск идет потепление до 0 градусов и снег с дождем.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Вантовый мост#Инвалиды#Мамочки с колясками
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