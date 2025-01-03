«Мамочки с колясками в ярости»: лифт на вантовый мост не работает с начала выходных

Posted 3 января, 11:24
Published 3 января, 11:24
Modified 3 января, 11:33
Updated 3 января, 11:33
Корреспондент «Проспекта Мира» заметил, что лифт не работал и 28 декабря, поэтому людям приходилось идти по лестнице, которая находится 20-30 метрах. Однако и по ней не все могут подняться.
«Лифт с набережной на вантовый мост отключили в праздники, мамочки с колясками в ярости, инвалиды, наверное, тоже», — поделился наш читатель 2 января.
На входе висит две бумажки «Лифт не работает» и «Проводится техническое обслуживание».
В мэрии сообщили нам, что из-за перепадов температур произошел сбой, специалисты об этом знают и «в ближайшее время» отремонтируют лифт.
«Специалисты о проблеме знают. Из-за перепадов температуры произошел сбой электроники. В ближайшее время подрядчик лифт отремонтирует», — сообщили «ПМ» в администрации.