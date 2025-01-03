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Posted 3 января, 07:30

Published 3 января, 07:30

Modified 3 января, 07:32

Updated 3 января, 07:32

Подростки отправили красноярца в нокаут и жестоко его испинали. Их ищет полиция

Подростки отправили красноярца в нокаут и жестоко его испинали. Их ищет полиция

3 января 2025, 07:30
Фото: Наш мкр.Солнечный.
В красноярском Солнечном несколько подростков напали на мужчину и жестоко его избили. Полиция организовала проверку.

Видео появилось в телеграм-канале «Наш мкр.Солнечный». На кадрах видно, как трое ребят подходят к мужчине с женщиной и начинают разговаривать. Через несколько минут двое подростков нападают на мужчину. Во время конфликта он остается полураздетым.

Через несколько минут, судя по видео, мужчина начинает снова разговаривать с подростками и пытается их ударить. Однако они его ударяют, отчего он падает на землю. Мужчину начинают жестоко бить руками и ногами до тех пор, пока женщина не начала его защищать собой.

Подростки отволокли мужчину, через некоторое время он с женщиной зашел в подъезд.

Видео: Наш мкр.Солнечный.

В полиции сообщили, что сообщений из медучреждений и заявлений к ним не поступало, однако они начали проверку. Сотрудники опросят свидетелей и пострадавших.

Ранее мы рассказывали, как красноярцы избили мужчину до потери селезенки после просьбы закурить

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