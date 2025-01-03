Подростки отправили красноярца в нокаут и жестоко его испинали. Их ищет полиция

Posted 3 января, 07:30
Published 3 января, 07:30
Modified 3 января, 07:32
Updated 3 января, 07:32
Видео появилось в телеграм-канале «Наш мкр.Солнечный». На кадрах видно, как трое ребят подходят к мужчине с женщиной и начинают разговаривать. Через несколько минут двое подростков нападают на мужчину. Во время конфликта он остается полураздетым.
Через несколько минут, судя по видео, мужчина начинает снова разговаривать с подростками и пытается их ударить. Однако они его ударяют, отчего он падает на землю. Мужчину начинают жестоко бить руками и ногами до тех пор, пока женщина не начала его защищать собой.
Подростки отволокли мужчину, через некоторое время он с женщиной зашел в подъезд.
В полиции сообщили, что сообщений из медучреждений и заявлений к ним не поступало, однако они начали проверку. Сотрудники опросят свидетелей и пострадавших.
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