Подростки отправили красноярца в нокаут и жестоко его испинали. Их ищет полиция

Через несколько минут, судя по видео, мужчина начинает снова разговаривать с подростками и пытается их ударить. Однако они его ударяют, отчего он падает на землю. Мужчину начинают жестоко бить руками и ногами до тех пор, пока женщина не начала его защищать собой.