Размер маткапитала и выплаты на детей выросли всего на 5% Красноярском крае

Posted 3 января, 04:51
Published 3 января, 04:51
Modified 3 января, 04:53
Updated 3 января, 04:53
Материнский капитал от региона вырос почти на 9 тысяч рублей и составил 184,9 тысячи рублей. Эта выплата предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей, или мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей.
Также с нового года увеличился номинал земельного сертификата — с 194,2 тысячи до 203,9 тысячи рублей.
На 5% проиндексированы ежемесячных денежных выплат и пособий семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам без льготного статуса и другим категориям граждан.
«Различные виды помощи в крае получает практически каждый второй житель, это более 1,4 млн человек. В целом на финансирование отрасли в 2025 году предусмотрено порядка 63 млрд рублей, из них более 40 млрд рублей — на предоставление мер социальной поддержки», — заявила министр социальной политики края Ирина Пастухова.