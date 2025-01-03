Размер маткапитала и выплаты на детей выросли всего на 5% Красноярском крае

В Красноярском крае с начала года увеличились размеры социальных выплат выросли на 5%, при этом прожиточный минимум вырос на 14%, а годовая инфляция превысила 9%.

Материнский капитал от региона вырос почти на 9 тысяч рублей и составил 184,9 тысячи рублей. Эта выплата предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей, или мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей. Также с нового года увеличился номинал земельного сертификата — с 194,2 тысячи до 203,9 тысячи рублей. На 5% проиндексированы ежемесячных денежных выплат и пособий семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам без льготного статуса и другим категориям граждан. «Различные виды помощи в крае получает практически каждый второй житель, это более 1,4 млн человек. В целом на финансирование отрасли в 2025 году предусмотрено порядка 63 млрд рублей, из них более 40 млрд рублей — на предоставление мер социальной поддержки», — заявила министр социальной политики края Ирина Пастухова. В Красноярском крае с 1 января 2025 года вырос минимальный размер оплаты труда на 14,25%. Теперь он составляет 35 904 до 58 344 рублей в зависимости от района.

По данным красноярского отделения Банка России, годовая инфляция по состоянию на ноябрь составила 9%. Читайте также: Красноярцы ждут повышения зарплаты в 2025 году Как изменились спрос на персонал и зарплаты в крае? Итоги 2024 года на рынке труда Из Красноярского края зарплатами от 300 тысяч зазывают на вахту