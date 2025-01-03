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Posted 3 января, 04:51

Published 3 января, 04:51

Modified 3 января, 04:53

Updated 3 января, 04:53

Размер маткапитала и выплаты на детей выросли всего на 5% Красноярском крае

Размер маткапитала и выплаты на детей выросли всего на 5% Красноярском крае

3 января 2025, 04:51
Фото: 1MI.
В Красноярском крае с начала года увеличились размеры социальных выплат выросли на 5%, при этом прожиточный минимум вырос на 14%, а годовая инфляция превысила 9%.

Материнский капитал от региона вырос почти на 9 тысяч рублей и составил 184,9 тысячи рублей. Эта выплата предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей, или мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей.

Также с нового года увеличился номинал земельного сертификата — с 194,2 тысячи до 203,9 тысячи рублей.

На 5% проиндексированы ежемесячных денежных выплат и пособий семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам без льготного статуса и другим категориям граждан.

«Различные виды помощи в крае получает практически каждый второй житель, это более 1,4 млн человек. В целом на финансирование отрасли в 2025 году предусмотрено порядка 63 млрд рублей, из них более 40 млрд рублей — на предоставление мер социальной поддержки», — заявила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
  • В Красноярском крае с 1 января 2025 года вырос минимальный размер оплаты труда на 14,25%. Теперь он составляет 35 904 до 58 344 рублей в зависимости от района.
  • По данным красноярского отделения Банка России, годовая инфляция по состоянию на ноябрь составила 9%.
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#Владислав Савончик#Дети#Красноярский край#Инфляция#Материнский капитал#Социальные выплаты#Пособия на детей
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