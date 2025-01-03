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Posted 3 января, 08:19

Published 3 января, 08:19

Modified 3 января, 11:38

Updated 3 января, 11:38

Ребенок попал в краевую больницу после удара током от гирлянды

Ребенок попал в краевую больницу после удара током от гирлянды

3 января 2025, 08:19
Фото: 1MI.
В Красноярске ребенок играл с гирляндой и получил удар током. Он поступил в приемное отделение краевой больницы.

В самой больнице рассказали, что это «банальная история». Чтобы получить удар током ребенку достаточно взяться за провод, который включен в розетку.

Сам удар может быть слабым и оставит небольшой след, но в таком случае стоит сразу обратиться к врачу. Ребенок может получить электротравму, которая приводит к нарушениям сознания, аритмии, тахикардии и дыхательной недостаточности. А из-за резкого сокращения мышц у некоторых больных даже выявляют переломы.

Точный диагноз можно поставить только после обследования у медиков. Определить нарушение сердечного ритма и другие последствия на глаз невозможно, сообщили в больнице.

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#Владислав Савончик#Дети#Больница#Врачи#Краевая больница#Врач
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