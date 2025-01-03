Ребенок попал в краевую больницу после удара током от гирлянды

Posted 3 января, 08:19
Published 3 января, 08:19
Modified 3 января, 11:38
Updated 3 января, 11:38
В самой больнице рассказали, что это «банальная история». Чтобы получить удар током ребенку достаточно взяться за провод, который включен в розетку.
Сам удар может быть слабым и оставит небольшой след, но в таком случае стоит сразу обратиться к врачу. Ребенок может получить электротравму, которая приводит к нарушениям сознания, аритмии, тахикардии и дыхательной недостаточности. А из-за резкого сокращения мышц у некоторых больных даже выявляют переломы.
Точный диагноз можно поставить только после обследования у медиков. Определить нарушение сердечного ритма и другие последствия на глаз невозможно, сообщили в больнице.