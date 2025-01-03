Ребенок попал в краевую больницу после удара током от гирлянды

Сам удар может быть слабым и оставит небольшой след, но в таком случае стоит сразу обратиться к врачу. Ребенок может получить электротравму, которая приводит к нарушениям сознания, аритмии, тахикардии и дыхательной недостаточности. А из-за резкого сокращения мышц у некоторых больных даже выявляют переломы.