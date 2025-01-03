«С нового года начну»: красноярцам рассказали о полезных привычках

3. Правильное питание без модных диет. Стоит придерживаться принципов здорового питания: избегать жареное, есть меньше рафинированных углеводов и сахар, больше овощей, фруктов, зелени и злаков. Не забывать про завтрак, который задает настроение и темп на весь день, и не злоупотреблять газировкой и кофе.