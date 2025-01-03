«С нового года начну»: красноярцам рассказали о полезных привычках

Posted 3 января, 04:10
Published 3 января, 04:10
Modified 3 января, 04:55
Updated 3 января, 04:55
«„С понедельника точно начну бегать, а с апреля перестану есть жареное!» Кто хоть раз в жизни не давал себе таких обещаний, а потом сталкивался с обстоятельствами непреодолимой силы, мешающими встать утром с кровати. Но новый год — это, конечно же, самое популярное время для начала новой жизни», — поделились в ведомстве.
1. Здоровый сон. Взрослому человеку рекомендуют спать 6-8 часов ежедневно, и засыпать лучше до 11 часов вечера, тогда сон будет крепче и полезнее. Сначала тяжело привыкнуть к раннему отходу ко сну, однако со временем самочувствие наладится и возвращаться к старому режиму дня уже не захочется.
2. Регулярная физическая активность помогает предотвратить набор веса и улучшает самочувствие. Плавание, коньки, лыжи и даже пешая пятнадцатиминутная прогулка или подъем по лестнице на 5-й этаж — это плюс в копилку физической активности.
3. Правильное питание без модных диет. Стоит придерживаться принципов здорового питания: избегать жареное, есть меньше рафинированных углеводов и сахар, больше овощей, фруктов, зелени и злаков. Не забывать про завтрак, который задает настроение и темп на весь день, и не злоупотреблять газировкой и кофе.
4. Проснулся — выпей стакан воды. Один стакан воды, выпитый натощак, запускает пищеварительную систему и активизирует метаболизм.
5. Цифровой детокс. Новости, рабочие переписки, игры — жизнь тяжело представить без гаджетов, но в какой-то момент нужно сделать паузу. Такая цифровая диета поможет снять стресс и напряжение, переключить внимание на другие занятия.
«Прислушайтесь к себе и решите, где жизнь требует изменений и новых привычек. Всё в ваших руках, а новогодние праздники дадут прекрасную площадку для осуществления всех намеченных планов», — посоветовали в ведомстве.