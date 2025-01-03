prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 04:10

Published 3 января, 04:10

Modified 3 января, 04:55

Updated 3 января, 04:55

«С нового года начну»: красноярцам рассказали о полезных привычках

«С нового года начну»: красноярцам рассказали о полезных привычках

3 января 2025, 04:10
Фото: 1MI.
Новый год — это самое популярное время для начала новой жизни. В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали о полезных привычках, а также о том, какую именно пользу они приносят.
«„С понедельника точно начну бегать, а с апреля перестану есть жареное!» Кто хоть раз в жизни не давал себе таких обещаний, а потом сталкивался с обстоятельствами непреодолимой силы, мешающими встать утром с кровати. Но новый год — это, конечно же, самое популярное время для начала новой жизни», — поделились в ведомстве.

1. Здоровый сон. Взрослому человеку рекомендуют спать 6-8 часов ежедневно, и засыпать лучше до 11 часов вечера, тогда сон будет крепче и полезнее. Сначала тяжело привыкнуть к раннему отходу ко сну, однако со временем самочувствие наладится и возвращаться к старому режиму дня уже не захочется.

2. Регулярная физическая активность помогает предотвратить набор веса и улучшает самочувствие. Плавание, коньки, лыжи и даже пешая пятнадцатиминутная прогулка или подъем по лестнице на 5-й этаж — это плюс в копилку физической активности.

3. Правильное питание без модных диет. Стоит придерживаться принципов здорового питания: избегать жареное, есть меньше рафинированных углеводов и сахар, больше овощей, фруктов, зелени и злаков. Не забывать про завтрак, который задает настроение и темп на весь день, и не злоупотреблять газировкой и кофе.

4. Проснулся — выпей стакан воды. Один стакан воды, выпитый натощак, запускает пищеварительную систему и активизирует метаболизм.

5. Цифровой детокс. Новости, рабочие переписки, игры — жизнь тяжело представить без гаджетов, но в какой-то момент нужно сделать паузу. Такая цифровая диета поможет снять стресс и напряжение, переключить внимание на другие занятия.

«Прислушайтесь к себе и решите, где жизнь требует изменений и новых привычек. Всё в ваших руках, а новогодние праздники дадут прекрасную площадку для осуществления всех намеченных планов», — посоветовали в ведомстве.
Читайте также:
71% красноярцев сказали, что ведут здоровый образ жизни. Но они не уверены в этомВрач рассказала, сколько мандаринов в день можно естьКрасноярские врачи вернули к жизни пациента после 3-часовой остановки сердца
#Владислав Савончик#Люди#Здоровье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика