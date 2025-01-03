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Posted 3 января, 05:52

Published 3 января, 05:52

Modified 3 января, 06:01

Updated 3 января, 06:01

Таксист с тремя пассажирами попал в лобовую аварию в Красноярске

Таксист с тремя пассажирами попал в лобовую аварию в Красноярске

3 января 2025, 05:52
Фото: ЧП Красноярск.
В Красноярске произошла лобовая авария с участием такси, которое развозило трех пассажиров.

ДТП произошло сегодня, 3 января, в 7:25. Видео опубликовал «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как одна из машин выезжает на встречку и врезается в другую.

Видео: ЧП Красноярск.

В ГАИ сообщили «Проспекту Мира», что таксист на Toyota вез троих пассажиров. Он ехал по улице Калинина в сторону улицы Норильской, выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Solaris. По предварительной информации пострадал один пассажир такси — его госпитализировали в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

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