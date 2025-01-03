Таксист с тремя пассажирами попал в лобовую аварию в Красноярске

Posted 3 января, 05:52
Published 3 января, 05:52
Modified 3 января, 06:01
Updated 3 января, 06:01
ДТП произошло сегодня, 3 января, в 7:25. Видео опубликовал «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как одна из машин выезжает на встречку и врезается в другую.
В ГАИ сообщили «Проспекту Мира», что таксист на Toyota вез троих пассажиров. Он ехал по улице Калинина в сторону улицы Норильской, выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Solaris. По предварительной информации пострадал один пассажир такси — его госпитализировали в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются.