В Красноярске запустили новый старый трамвайный маршрут

Всего на маршруте будет работать пять трамваев. Первый выходит на линию в 5:34, а последний — в 23:51. В целом маршрут включает 25 остановок: от КрасТЭЦ по переулку Короткий, через улицы Московская и Волгоградская до «Сибтяжмаша», и далее в микрорайон Энергетики.