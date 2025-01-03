prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 11:02

Published 3 января, 11:02

Modified 3 января, 11:04

Updated 3 января, 11:04

В Красноярске запустили новый старый трамвайный маршрут

В Красноярске запустили новый старый трамвайный маршрут

3 января 2025, 11:02
Фото: prmira.ru.
В Красноярске снова заработал трамвайный маршрут №2, который курсирует от остановки «КрасТЭЦ» до остановки «Поселок Энергетиков».

Уже в 6:30 в первый день года на трамвае № 2 проехались четыре человека, рассказали в департаменте транспорта.

Всего на маршруте будет работать пять трамваев. Первый выходит на линию в 5:34, а последний — в 23:51. В целом маршрут включает 25 остановок: от КрасТЭЦ по переулку Короткий, через улицы Московская и Волгоградская до «Сибтяжмаша», и далее в микрорайон Энергетики.

Фото: t.me/deptrans_krasnoyarsk

Такой трамвайный маршрут был в Красноярске до 2015 года. Тогда его закрыли из-за низкого количества пассажиров. В мэрии считают, что маршрут станет вновь востребованным из-за новых ЖК.

«Он действовал с советского времени до 2015 года. Затем из-за того, что многие заводы и промышленные предприятия на правобережье прекратили или перестроили свою деятельность, маршрут стал нерентабельным, им пользовалось очень мало пассажиров. Сейчас маршрут снова востребован. Основная причина — строительство новых микрорайонов», — заявляли в мэрии.
Читайте также:
Жители Черемушек жалуются на перебои со светом. Подозревают строящийся ЖКНа Свердловской строят ЖК из четырех высоток с висячей галереейНовый ЖК на 768 квартир строят на берегу Енисея в Красноярске
#Владислав Савончик#Красноярск#Транспорт#Мэрия#Пассажиры#Трамвай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика