В Красноярске запустили новый старый трамвайный маршрут

Posted 3 января, 11:02
Published 3 января, 11:02
Modified 3 января, 11:04
Updated 3 января, 11:04
Уже в 6:30 в первый день года на трамвае № 2 проехались четыре человека, рассказали в департаменте транспорта.
Всего на маршруте будет работать пять трамваев. Первый выходит на линию в 5:34, а последний — в 23:51. В целом маршрут включает 25 остановок: от КрасТЭЦ по переулку Короткий, через улицы Московская и Волгоградская до «Сибтяжмаша», и далее в микрорайон Энергетики.
Такой трамвайный маршрут был в Красноярске до 2015 года. Тогда его закрыли из-за низкого количества пассажиров. В мэрии считают, что маршрут станет вновь востребованным из-за новых ЖК.
«Он действовал с советского времени до 2015 года. Затем из-за того, что многие заводы и промышленные предприятия на правобережье прекратили или перестроили свою деятельность, маршрут стал нерентабельным, им пользовалось очень мало пассажиров. Сейчас маршрут снова востребован. Основная причина — строительство новых микрорайонов», — заявляли в мэрии.